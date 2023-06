Tunisie: Le CA reçoit le CSS cet après-midi (16h30) à Rades - Droit au but

Sous la pression, des équipes perdent leurs moyens et d'autres se surpassent. Et si le CA veut faire partie de la seconde catégorie, il doit se battre avec passion et laisser ses émotions au vestiaire !

Le CA engrange et capitalise ces derniers temps avec une place de dauphin consolidée après son périple (au vrai sens du terme) de Béja. A deux unités du leader, les Clubistes ne lâchent donc pas l'affaire mais ne veulent pas s'enflammer malgré la bonne opération face aux Cigognes. Chaque match doit désormais être abordé comme une finale, à commencer par celui d'aujourd'hui à Radès face à un CSS qui revient sur le devant de la scène depuis quelque temps, en dépit d'un retard à l'allumage qui avait d'ailleurs précipité le départ de l'Italien Maurizio Jacobacci, remplacé par l'Egyptien Hossam Al Badry.

Cet après-midi donc, le CA a rendez-vous avec un CSS qui n'a pas dit son dernier mot au play-off et qui compte à terme retrouver une visibilité continentale. A vrai dire, pour le CA, «privé de son coach Saïd Saïbi, convalescent (indisponibilité de deux semaines), si les motifs de satisfaction sont actuellement nombreux, il s'agit maintenant de garder la tête froide afin de se produire sereinement face à une équipe qui a souvent donné du fil à retordre aux Clubistes ces dernières années.

Le plus dur reste à faire

Ce faisant, si le CA a quelque peu tiré son épingle du jeu à l'aller, au Mhiri, malgré la parité, seule une victoire aujourd'hui lui permettra de garder la main et de toujours talonner le leader, voire plus si les planètes sont alignées... Le plus dur reste donc à faire pour un CA dont le défi sera de vaincre sans bénéficier des consignes de son coach du banc des remplaçants.

Gagner pour renforcer davantage le mental de l'équipe dans la perspective de la dernière ligne droite, tel est l'objectif des coéquipiers de Zouheir Dhaouadi.

Devant ses fans à Radès, le match d'aujourd'hui s'annonce incandescent pour une équipe qui devra par ailleurs jouer l'USM, l'ESS et l'EST.

Que du lourd donc pour les Moez Hassen, Skander Laâbidi, Ahmed Khélil, Rodrigue Kossi, Ali Amri et autre Chiheb Laâbidi, il s'agit présentement de se concentrer sur soi-même pour ne pas avoir besoin de regarder les autres. Sous la pression, des équipes perdent leurs moyens et d'autres se surpassent.

Et si le CA veut faire partie de la seconde catégorie, il doit se battre avec passion et laisser ses émotions au vestiaire !