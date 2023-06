Tunisie: Gain sur tapis vert pour le CA

C'était dans l'air et c'était même logiquement prévu. La Ligue a tranché en faveur du CA au sujet de la rencontre de Ligue 1 entre les Clubistes et les Béjaois.

Arrêtée à la 19', la rencontre n'a donc pu aller à son terme après la blessure du coach Saïd Saïbi suite à un projectile lancé qui l'a atteint en pleine tête. La Ligue a donc accordé le gain du match, sur tapis vert au Club Africain (2-0). Par ailleurs, les Cigognes devront jouer leurs trois prochains matchs à domicile loin de leur fief du Boujemaâ Kmiti et devront s'acquitter d'une amende de 20.000 dinars. Côté CA, le président Youssef Elmi se présentera devant la commission de discipline et de fair-play après avoir été signalé par l'arbitre. Aussi, ladite commission étudiera les déclarations de l'entraîneur adjoint et du secrétaire général de l'OB accusant le CA d'avoir tenté de les soudoyer.

Ligue 2 : la réserve de Msaken rejetée

Toujours volet Ligue, l'instance en question a rejeté la réserve du CS Msaken. Le CSM avait signalé et contesté la présence de Slim Jedaid, joueur du SC Ben Arous, lors de la dernière journée du groupe B. Au final, la Lnfp a maintenu la victoire du Scba et confirmé la relégation en Ligue 3 des insulaires de l'AS Djerba. Enfin, la Ligue a sévi et infligé des amendes à l'ESS (5.000 dinars) et à l'ESM (1.500 dinars). Par ailleurs, un dirigeant de l'OSB est privé de banc pour six matches, en plus d'une amende de 7.000 dinars. Volet inverse maintenant, le public de l'AS Soliman s'est vu récompenser d'une somme de 10.000 dinars en tant que meilleur public de la Ligue 1 en marge de la dernière journée du play-out.

DNA : les arbitres d'ASM-EGSG

La Direction nationale d'arbitrage a rendu publics les noms des arbitres choisis pour officier la « finale » du championnat de la Ligue 2 entre l'ASM et EGSG (les deux promus en Ligue 1), aujourd'hui à 16h00 à Grombalia. Les arbitres de la rencontre sont Seïf Ouertani, Achraf Hedhli et Yassine Saâdaoui. L'arbitre remplaçant est Riadh Saâdi.

Destin capricieux pour Naïm Sliti

Il venait de retrouver ses sensations et voilà qu'il rechute ! Destin capricieux pour Naïm Sliti donc. L'international tunisien a rechuté deux semaines après son retour à la compétition, contractant une nouvelle blessure contre Al Adala. L'avant d'El Ettifaq a ainsi joué un quart d'heure avant de céder sa place. On en saura davantage sur son cas dans les tout prochains jours.