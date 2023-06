Afrique Centrale: Les dirigeants de la CIRGL réunis à huis clos

Luanda — Après l'ouverture officielle du Sommet extraordinaire des dirigeants de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), le Président angolais, João Lourenço, dirige les travaux, à huis clos, pour analyser le processus de paix, la stabilité et la sécurité à l'Est de la RDC et au Soudan.

La réunion, dans la capitale angolaise, compte sur la participation des Chefs d'État ou leurs représentants des 12 pays membres de la CIRGL, à savoir l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la Zambie.

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Huang Xia, envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs et de hauts responsables de différentes organisations et mécanismes régionaux, participent également à la réunion.

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, est actuellement le président en exercice de la CIRGL.

La RDC et le Soudan connaissent actuellement des conflits armés sur leurs territoires, motivés par des divergences politiques et qui ont fait des victimes humaines et créé un nombre indéterminé de réfugiés vers les pays voisins.

L'événement se déroule sous la devise « Pour une région stable des Grands Lacs, vers un développement durable ».

Créée en 1994, après les conflits politico-militaires qui ont marqué la Région des Grands Lacs au début des années 1990, la CIRGL regroupe l'Angola, le Burundi, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie et Zambie. AFL/JFS/SC/ADR/LUZ