Maroc: Des parlementaires d'Amérique latine saluent l'engagement du Maroc en faveur des droits de l'Homme

Des députés parlementaires d'Amérique latine ont salué l'engagement du Maroc en faveur de la promotion des droits de l'Homme et les progrès réalisés par le Royaume en la matière.

Dans des déclarations à la MAP en marge de leur participation au premier Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, tenu à Marrakech du 29 au 31 courant, les députés d'Amérique latine ont salué l'intérêt particulier porté à la promotion des questions relatives aux droits de l'Homme au Maroc, ainsi que les efforts consentis pour la consolidation de la dynamique de développement économique que connaît le Royaume.

A cet égard, la députée mexicaine Carla Ayala a fait part de la volonté de son pays de bénéficier de l'expérience marocaine dans le domaine de la promotion des droits de l'Homme, louant les expériences politiques, économiques et sociales distinguées accumulées par le Royaume et son rôle prépondérant sur la scène internationale.

Soulignant l'importance de cette manifestation internationale qui "représente une opportunité d'écouter différents points de vue et d'apprendre et de bénéficier des diverses expériences des pays participants", Mme Ayala a indiqué que ce genre d'activité est de nature à renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et le Mexique, "qui peuvent être consolidées davantage par l'organisation de tels forums dans les deux pays et l'intensification de la coopération diplomatique".

De son côté, le président de la jeunesse du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) au Mexique, Carlos Mancilla, a souligné que le Maroc a fait de grands progrès en matière de défense des droits de l'Homme, notant que l'organisation de telles manifestations internationales dénote un engagement fort de la part du Royaume pour défendre des causes justes, notamment celles relatives à la jeunesse.

Après avoir mis en avant l'importance que la jeunesse latino-américaine accorde au renforcement des liens d'amitié et de communication avec tous les pays, en particulier ceux représentés au forum, M. Mancilla a insisté sur la nécessité de l'établissement d'un partenariat solide et d'une force commune entre les jeunes afin de raffermir la coopération et servir les peuples et les sociétés.

La députée chilienne Danisa Astudillo Peirettia a relevé, quant à elle, l'importance de développer les relations entre son pays et le Maroc à tous les niveaux dans le cadre du développement économique important qu'a connu le Maroc ces dernières années, notamment dans les domaines agricole et touristique, formant le souhait de voir se renforcer la coopération bilatérale en la matière.

Ce forum tenu au Royaume est une expérience très riche permettant l'échange d'expériences et de visions afin d'élaborer des stratégies et des accords de coopération et d'unifier la vision socialiste progressiste à même de relever divers défis, au service du développement et de la prospérité des peuples, a-t-elle fait savoir.