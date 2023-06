Burundi: Bujumbura - Clôture de la 10ème assemblée générale des autorités locales des pays des Grands lacs

La 10e assemblée générale de la Plateforme des autorités locales des pays de Grands lacs (PALP-GL), s'est clôturée vendredi 2 juin à Bujumbura.

L'actuel président de la PALP-GL et maire de Bujumbura est revenu sur des questions liées à la consolidation de la paix, au vivre ensemble ainsi que la cohabitation pacifique.

Le secrétaire exécutif de cette plateforme, Georges Mangambo Budundwa, a lu la déclaration finale :

« Les maires et représentants des villes des pays des Grands lacs, réunis à Bujumbura en assemblée générale sur le thème : "Villes et vivre ensemble, dix ans après", lancent un message de solidarité aux populations de l'Est de la RDC et du Rwanda victimes des inondations qui ont causé plusieurs pertes en vies humaines ».

Georges Mangambo poursuit :

« Ils prennent acte du début du projet qui vise à contribuer à améliorer l'accès à la justice pour réduire les tensions et renforcer la stabilité dans la région des Grands lacs. Vu que ce projet vient contribuer à la cohésion sociale dans la région des Grands lacs en travaillant sur des questions d'accès à la justice, les maires s'engagent à soutenir sa mise en oeuvre et collaborer avec le consortium pour renforcer les impacts du projet et ils saluent les engagements des trois pays (la RDC, le Rwanda et le Burundi) à soutenir le développement de la plateforme des maires francophones des pays des Grands lacs ».

Les autorités locales, venues de la RDC, du Rwanda et du Burundi, ont par la suite célébré le dialogue transfrontalier entre les villes.

La onzième assemblée générale de la plateforme des autorités locales des pays de la sous-région se tiendra prochainement en RDC dans la ville de Kisangani sous le thème " Environnement clément et résilience".