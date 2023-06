Angola: La Vice-président de l'Angola à Ankara pour l'investiture du Président Recep Erdogan

Ankara — La vice-présidente de la République d'Angola, Esperança Costa, est arrivée, vendredi soir, dans la ville d'Ankara, en Turquie, pour la cérémonie d'investiture du Président réélu de ce pays, Recep Erdogan.

À l'aéroport international d'Esenbonğa, Esperança Costa, représentant le Président angolais, João Lourenço, a été accueillie par l'ambassadeur d'Angola en Turquie, José Patrício, et par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Esmeralda Mendonça.

La cérémonie d'investiture aura lieu ce samedi, au Palais présidentiel, suivie d'un dîner officiel, au Palais de Çankaya, en présence de hautes personnalités.

Recep Tayyip Erdogan, réélu dimanche dernier (28 mai), au second tour de l'élection présidentielle, pour un nouveau mandat de cinq ans.

Le Président réélu a remporté la victoire avec 52,54% des voix, contre 47,9% du social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu, dans un suffrage qui comptait environ 64 millions d'électeurs. Au premier tour, l'adhésion aux urnes était de 93,6%.

Le Parti de la justice et du développement (AKP), qui soutient Erdogan, avait déjà remporté la majorité absolue aux législatives, qui se sont déroulées le même jour que le premier tour des élections présidentielles, en remportant 325 des 600 sièges parlementaires.

Le second tour a opposé les deux candidats les plus votés au premier (Erdogan, qui a obtenu 49,51 % des suffrages, et Kemal Kiliçdaroglu, principal opposant et chef du Parti républicain du peuple et d'une coalition de six partis, avec 44,88 %).

La Turquie compte environ 85 millions d'habitants et plus de 61 millions d'électeurs inscrits, dans un processus où le vote est obligatoire.