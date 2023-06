Congo-Kinshasa: Tous pour la Rupture et le Développement RDC - Jacques Kyabula mobilise les Fédérations Provinciales de l'ARDEV derrière la vision de Félix Tshisekedi !

*Installant provisoirement son QG politique de Lubumbashi vers Kinshasa, la Capitale congolaise, Jacques Kyabula Katwe, Gouverneur du Haut-Katanga, s'est entretenu avec les Présidents et les membres des fédérations provinciales de son parti politique, Action pour la Rupture et le Développement (ARDEV), autour des enjeux de l'heure dans le pays.

Sans coup férir et dans un satisfecit total, oeuvrant sous sa casquette de cadre de l'Union Sacrée de la Nation, lui ainsi que tous les siens ont réaffirmé, haut et fort, lors d'une Convention politique organisée ce vendredi 2 juin 2023, au Restaurant Villa Kamiah, située le long de l'avenue Lemarinel, non loin de l'Immeuble Sofide, à la Gombe, leur soutien indéfectible ainsi que leur détermination à lutter jusqu'au bout pour le triomphe de la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo axée sur la restauration de la paix, la tenue des élections dans les délais constitutionnels, l'amélioration des conditions de vie socio-économique des congolais ainsi que le développement de la RD. Congo.

Valeurs républicaines S'adressant particulièrement à la jeunesse présente à cette activité, Jacques Kyabula a déclaré qu'il est temps d'agir et d'avancer avec une génération consciente et prompte à rompre avec les antivaleurs qui ont miné le développement du pays, voire phagocyté tout espoir de l'atteindre. «D'une génération qui prend conscience pour rompre avec les antivaleurs afin d'atteindre le développement de la République Démocratique du Congo qui a pour Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous croyons réellement qu'il est possible de travailler sur une génération qui va prendre conscience pour accompagner le Chef de l'Etat et changer les choses dans ce pays ».

Soutien à Félix Tshisekedi A son avis, le Président Tshisekedi a fait montre d'une forte détermination à changer les conditions de vie des congolais. Ainsi, en prélude aux élections à venir auxquelles promettent-ils un soutien inconditionnel, le moment venu, lors des prochaines joutes électorales, à la candidature de l'héritier politique du Feu Sphinx de Limete, Jacques Kyabula a affirmé : « qu'il faut absolument une classe des jeunes qui prennent conscience des enjeux et se disent prêts à accompagner le Chef de l'Etat dans le changement des conditions de vie de leurs compatriotes ».

Fédérations représentées Il sied de préciser qu'à cette rencontre, les Fédérations de la Ville-Province de Kinshasa avec à sa tête, Mme Chouchou Nsombo et M. Freddy Lamfel, du Haut-Katanga par l'Honorable David Daute Katwe et Mme Belly Bitota, du Kongo-Central par l'ancien Vice-Gouverneur Justin Luemba ainsi que du Lualaba par l'Honorable Dede Ilunga et M. Moussa Manene, y ont pris une part active. Tout comme, sous le même élan, les Fédérations de la Lomami, du Kwilu, du Kasaï-Oriental, du Kasaï-Central, du Kwango, du Sankuru, du Haut-Lomami et du Kasaï ont été vivement mobilisées. La Pros. Les Présidents des fédérations de la RDC - ARDEV I. KINSHASA Fédéral : Mme Chouchou NSOMBO KAPINGA Adjoint : M. LAMFEL LAFOS YAVE Freddy II. HAUT - KATANGA Fédéral : Hon David DAUTE KATWE Adjoint : Mme Belly BITOTA MBUYI III. KONGO - CENTRAL Fédéral : M. Jurtin LUEMBA MAKOSO Adjoint : IV. LUALABA Fédéral : Hon Dede ILUNGA WA LENGE Adjoint : MANENE MOUSSA V. LOMAMI Fédéral : Matthieu MBAYA BADIKAKI Adjoint : MBWEBWE MEALAYI Alidor VI. KWILU Fédéral : CYPRIEN KASANZA Adjoint : SANDUKU VII. KASAÏ - ORIENTAL Fédéral : David KABONGO Adjoint : Sébastien TSHIBANGU VIII. KASAI - CENTRAL Fédéral : Pascal MANSHIMBA IX. KWANGO Fédéral : NZIBALANDA Parfait Adjoint : DIULU MBONGE LE PETIT X. SANKURU Fédéral : Jean BAPEMBE EKOLE Adjoint : Charles MUKENGESHAYI NKOTO XI. HAUT - LOMAMI Fédéral : MWAMBA KONGOLO Laurent Adjoint : XII. Kasaï : (N.B : Les vides sont des postes à pourvoir)