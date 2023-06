Algérie: Benchikha - «L'USMA est prête à entrer dans l'histoire »

L'entraîneur de l'Union Sportive de la Médina d'Alger (USMA), Abdelhak Benshikha, a assuré que son équipe s'est bien préparée pour la manche retour de la finale de la Coupe de la Confédération Total Energies de la CAF, prévue ce samedi 3 juin 2023, au Stade du 5 juillet 1962 face aux tanzaniens de Young Africans.

A la veille de la manche retour de la finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF, l'entraîneur de l'Union Sportive de la Médina d'Alger (USMA), Abdelhak Benchikha, s'est voulu confiant et rassurant.

« Tout va bien pour nous. Après la manche aller et notre retour de Tanzanie, nous avons commencé les préparatifs, nous sommes allés droit au but et nous n'avons pas perdu de temps. Nous sommes bien tactiquement et mentalement, toute l'équipe est prête pour la finale. Nous sommes également prêts à accomplir notre devoir, tout dépend de nous, nous sommes ceux qui rendent le jeu facile ou difficile», a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse d'avant-match.

Pour le coach algérien, il n'est pas question de manquer l'occasion unique qui leur est donnée d'entrer dans l'histoire en offrant au club, son tout premier trophée continental. « Nous sommes à un pas d'entrer dans l'histoire du club, et il est impossible de manquer cette occasion », a-t-il ajouté.

Abdelhak Benchikha a révélé que ses joueurs sont plus que jamais motivés à aller chercher cette consécration. « Personne n'est plus motivé que les joueurs. Ils sont automatiquement prêts, tout le monde dit qu'il va bien et veut jouer le match. Nous sommes prêts, et cela ne veut pas dire que tout est gagné d'avance, parce que nous savons que cette rencontre est aussi un piège. Nous sommes conscients de l'ampleur de la responsabilité, surtout parce que le peuple algérien nous attend, et nous ne reculerons pas. »

L'entraîneur du club d'Alger a tout de même reconnu que son équipe n'était pas épargnée de pression, à la veille de ce rendez-vous crucial.

« La réalité, c'est qu'il y a de la pression et que nous nous en occupons avant le match. Si l'adversaire est plus fort que nous et nous gagne, nous lui donnerons un coup de chapeau et le bénirons. Mais notre détermination est grande. L'adversaire est présentée comme une équipe qui marque des buts à l'extérieur, et nous avons aussi une équipe que personne ne manoeuvre facilement au Stade du 5 juillet, et la dernière équipe que nous avons reçue ici, nous l'avons gagnée avec deux buts d'écart. Ce n'est pas de l'ego mais de la force pour nous », a-t-il indiqué.

Il a également reconnu les mérites de l'équipe tanzanienne qui, selon lui, est loin d'avoir dit son dernier mot.

« Nous ferons face à un bon adversaire, et nous voulons que nos supporters et le peuple algérien se réjouissent dans leur pays. L'adversaire a un bon effectif, et ses joueurs ont une grande force mentale. ». Une idée partagée par son capitaine Zineddine Belaid qui l'accompagnait en conférence de presse. « Nous serons face à une équipe qui a été battue sur leur terrain, qui n'a rien à perdre après leur défaite dans leur stade. Nous sommes concentrés sur tous les plans, et nous espérons réaliser ce qui doit être fait pour rendre le peuple algérien et les fans de l'USMA heureux », a déclaré le défenseur central.

Le joueur de 24 ans a également fait part de la détermination de son équipe à aller chercher cette victoire.

« La finale contre les Young Africans sera difficile, nous avons battu l'adversaire à domicile. Maintenant, nous sommes bien préparés, et nous ferons ce que nous devons faire pour arracher ce trophée. Je dis aux supporters de se tenir à nos côtés. Nous jouons à la maison et nous allons tout faire pour les réjouir »

Le capitaine de l'USMA considère sa convocation, ainsi que celle de trois de ses coéquipiers en sélection comme une grande motivation supplémentaire avant cette finale.

«Notre appel en équipe nationale algérienne nous a enchantés, mes collègues et moi. C'est une source de motivation pour moi et pour toute l'équipe. Tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette finale retour. Nous voulons être aussi responsables et atteindre plus de succès », a-t-il indiqué. Le coach de l'USMA a également exprimé sa gratitude au sélectionneur algérien, Djamel Belmadi pour la confiance placée en quatre de ses joueurs avant cette finale.

« Je remercie l'entraîneur de l'équipe algérienne, Djamel Belmadi, qui a convoqué quatre joueurs de l'USMA pour le prochain stage, ce qui les a grandement motivés», a-t-il salué.