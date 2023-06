Sénégal/Bénin: Matchs contre le Benin et le Brésil - Aliou Cissé opte pour la continuité et l'équité sportive

La compétitivité et la régularité ! Tels sont les deux critères qui guident les choix des sélectionneurs de football. Aliou Cissé n'échappe à cette règle presque codifiée. Toutefois, le champion d'Afrique refuse aussi de s'enfermer dans ce carcan. Souvent, il use d l'extra-sportif pour consolider ses acquis et conserver le dynamique de son groupe. Face au Bénin le 17 juin prochain et contre le Brésil en amical le 20 courant, «El Tactico» a préféré rester dans la continuité tout en respectant l'équité sportive. Mais au delà, il ne cracherait pas sur la première place au classement Fifa que le Sénégal a perdu au détriment du Maroc au lendemain de la coupe du monde Qatar2022.

Ceux qui s'attendaient à ce que le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal laisse ses «cadres» au repos lors du déplacement des Lions à Cotonou le 17 juin prochain pour le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023, n'ont qu'à déchanter. Nonobstant la qualification de son équipe après la 4ème journée à Maputo, face au Mozambique, Aliou Cissé ira affronter le Bénin à Cotonou avec ses «stars». Point donc de turnover encore moins d'élargissement du groupe à la recherche de néo-Lions. Que nenni ! Cissé compte sur Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye, Kalidou Koulibaly etc., comme en témoigne la liste des 26 Lions qu'il a publiée hier, vendredi 2 juin.

Si on note les absences d'Edouard Mendy (un seul match avec Chelsea depuis son retour de blessure), Noah Fadiga, Bamba Dieng et Boulaye Dia (blessé et opéré), on y remarque aussi les retours d'Abdou Diallo, Ismaila Jacobs, Cheikhou Kouyaté, Ismaila Sarr, Nicolas Jackson et autres Fodé-Ballo Touré.

Des réponses attendues

Selon des membres du staff technique, Aliou Cissé a besoin des réponses de la part de certains joueurs. «Nous avons besoin de voir davantage certains joueurs avant de prendre une décision finale en perspective de la prochaine Can. C'est le cas par exemple de Moussa Niakhaté, Formose Mendy etc.», confie une source du staff technique. Et d'ajouter : «le Sénégal sera très attendu en Côte d'Ivoire. Nous avons donc besoin d'avoir des certitudes sur certains joueurs avant le choix final».

Rappelons qu'en plus du Sénégal, cinq autres équipes sont aussi qualifiées avant la fin de la campagne des éliminatoires. Il s'agit du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Vingt-quatre (24) équipes participeront à cette 34ème édition de la CAN. Le tirage au sort des phases de poules aura lieu le 12 octobre prochain.

Cinq mois fatidiques

Aliou Cissé avait déjà alerté. L'équipe nationale n'est définitivement acquise à aucun joueur. Mais, elle n'est pas non plus fermée à un quelconque joueur. Par conséquent, seuls les critères de performance devraient guider ses choix. Il dispose ainsi de cinq mois pour sélectionneur 23 joueurs devant défendre le titre du Sénégal à la prochaine coupe d'Afrique des nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024 dans les villes ivoiriennes d'Abidjan, de Bouaké, de Korhogo, de San-Pédro et de Yamoussoukro.

Les joueurs devraient donc profiter de mercato d'été pour faire un bon choix. Ce dernier devrait être sportif pour beaucoup d'entre eux qui veulent retrouver leur temps de jeu devant leur permettre d'être sélectionnable. Face à cette situation, il est préférable d'être «grand parmi les petits que d'être petit parmi les grands». D'ailleurs l'inquiétude commence à gagner du terrain au sein de tanière où plusieurs cadres ont perdu leur place de titulaire, pour diverses raisons. C'est le cas de Sadio Mané avec le Bayern Munich, Nampalys Mendy avec Leicester entre autres. Pendant ce temps, ceux à qui, on avait prédit un avenir radieux devant assurer la relève, végètent de club en club à la recherche du temps de jeu et de la stabilité. On peut citer Pape Matar Sarr, Bamba Dieng, Ismaïlia Sarr etc. Les uns comme les autres ont donc tous intérêt à faire un bon choix afin de retrouver la plénitude de leurs moyens.

Respect de l'équité sportive et au delà...

Le Sénégal a décroché sa qualification lors de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN2023 en s'imposant (0-1) devant le Mozambique. Mieux, le Sénégal est assuré de terminer premier de la poule L, avec 12 points. Pour autant, Aliou Cissé a préféré garder son groupe avec ses cadres pour partir à l'assaut du Bénin (2ème). Le sélectionneur des Lions a ainsi choisi de respecter l'équité sportive jusqu'au bout au lieu d'envoyer à Cotonou des «coiffeurs». Ce qui le cas échéant, allait déplaire aux Mozambicains mais aussi aux Rwandais. Rappelons que lors de la deuxième journée, les autorités rwandaises avaient reçu le Sénégal au stade du président Abdoulaye Wade de Diamniadio où ils ont été battus (1-0). Paul Kagamé aurait décidé qu'il en soit ainsi alors que généralement, les pays ne disposant pas de stades homologués, préfèrent souvent recevoir leur hôte en dehors de son territoire. Un geste hautement apprécié. Certains analystes soutiennent d'ailleurs que le Chef de l'Etat, Macky Sall devrait rendre à son homologue rwandais la monnaie de sa pièce. Ce, même si le stade de Kigali n'est pas totalement achevé. Quitte à jouer au stade Pelé, qui a été inauguré en marge du 73ème congrès de la Fifa par le Président Gianni Infantino et le président Paul Kagamé. Il avait d'ailleurs abrité le match Rwanda-Bénin le 29 mars dernier mais à huis clos, sur autorisation de la CAF, parce que ne disposant pas de tribunes.

Mais au-delà de l'équité sportive et/ou la géopolitique susmentionnées, Aliou Cissé pense aussi à la reconquête de la première place africaine au classement de la Fifa perdue au détriment du Maroc, grâce à une place de demi-finale au Mondial qatari. Ce qui passe forcément par une victoire à Cotonou face au Bénin et une grosse performance à Lisbonne contre le Brésil de Neymar Jr.