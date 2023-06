Tunisie/Algérie: Nabi - « Notre force mentale pourra faire la différence en finale »

Après la défaite au match aller, l'entraîneur des Young Africans, Nasreddine Nabi, compte sur la force mentale de ses joueurs pour faire la différence, en manche retour de la finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies, devant l'USM Alger, ce Samedi 03 juin 2023, au stade du 5 juillet 1962.

Malgré la défaite à Dar Es Salaam, à l'occasion de la manche aller de la finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF, le coach des Young Africans, Nasreddine Nabi croit toujours en ses chances de soulever le trophée, à l'issue du match retour prévu ce samedi, 3 juin 2023 au Stade du 5 juillet 1962 d'Alger, au détriment de l'USMA.

« Je suis heureux d'être en Algérie pour la première fois. Nous abordons la manche retour de la finale de la Coupe de la Confédération, après notre défaite en match aller. Nous avons eu le temps de prendre du recul et avons une chance de renverser la tendance. Le club de l'USM Alger méritait de remporter la première étape de Dar es Salaam, et maintenant nous allons voir comment réagir. Nous sommes une grande équipe en Tanzanie et nous représentons ce pays, nous devons faire de notre mieux en finale. », a-t-il déclaré en conférence de presse d'avant-match, ce vendredi 2 juin 2023 à Alger.

Revenant sur le match aller, l'entraîneur tunisien a présenté les éléments qui ont favorisé le succès de l'USMA en Tanzanie. « Je pense que l'USM Alger a remporté une victoire bien méritée à Dar es Salaam, et sa victoire est due à deux raisons. J'ai suivi les précédents matchs du club, et je pense que son jeu en Tanzanie est son meilleur depuis un moment. Ils étaient même meilleurs que lors du match face aux marocains de l'AS FAR.

«La deuxième raison pour laquelle l'USMA nous a vaincus à Dar es Salaam, c'est qu'elle n'a pas présenté son jeu habituel face aux Young Africans. Il y avait beaucoup de pression sur l'équipe, qui disputait la finale pour la première fois. La pression du public était extraordinaire », a-t-il souligné.

Nasreddine Nabi, a ensuite évoqué ce qui pourrait faire la différence dans le match retour à Alger. « La force mentale de nos joueurs peut faire la différence dans le jeu. Chaque rencontre a ses propres spécificités et les scénarios varient. Et notre performance dépend du jeu collectif et du groupe dans son ensemble », a-t-il indiqué avant d'ajouter : « Quel que soit le résultat de la finale, je suis convaincu que nous avons fait le meilleur choix avant la finale. »

Le technicien reconnaît que la mobilisation du public, comme indiqué par son homologue Abdelhak Benshikha, pourrait constituer un atout supplémentaire pour son adversaire.

« Je pense que la foule de l'USMA a joué un rôle crucial lors des précédents matches ici, mais nous sommes habitués à avoir une grande foule dans les stades. Les Young Africans sont une grande équipe, nous sommes venus jouer 90 minutes avec esprit et sang, et même si l'USMA nous gagne et remporte le titre, nous le féliciterons. »

Son milieu de terrain Stephane Aziz Ki qui l'accompagnait en conférence de presse a, lui aussi; reconnu que son équipe n'aura pas la tâche facile dans cette finale retour, au Stade du 5 juillet 1962 d'Alger. « Nous allons faire face à une grande équipe qui nous a gagnés sur notre terrain », a-t-il indiqué avant d'ajouter qu'ils n'auront pas de calculs à faire dans ce match.

Aziz Ki assure néanmoins qu'ils s'efforceront d'écrire l'histoire du club en lui offrant ce trophée. « Notre état d'esprit est positif, bien que nous ayons perdu la première manche. Nous restons concentrés et optimistes pour répondre au retour. Nous avons une histoire à écrire avec ce club pour les Tanzaniens. Nous sommes motivés, ce qui nous permettra de donner tout ce que nous avons sur le terrain. Nous nous efforçons d'être des héros et c'est notre but ».

Le match retour de la finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF, entre l'USM Alger et les Young Africans, débutera à 20h00, heure locale (19h00 GMT).