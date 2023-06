Madagascar: Une situation sociopolitique de plus en plus tendue

C'est un pouvoir décidé à ne tolérer aucune contestation que l'on voit à présent. La femme de Mahery Lanto Manandafy l'a appris à ses dépens, avant-hier, lors de sa descente sur la place du 13 mai avec quelques personnes.

Elle a, en effet, bravé l'autorité du régime en s'y rendant pour exprimer ce mal-vivre qu'elle partage avec tous ses concitoyens. Comme il fallait s'y attendre, elle et ses compagnons ont été empêchés de poursuivre leur manifestation par des forces de l'ordre venues en masse. L'événement s'est déroulé en présence des journalistes qui en ont rendu compte. Les manifestants ont accepté de partir, mais certains d'entre eux ont été arrêtés. Doris Rakoto n'a finalement pas été inquiétée, mais elle reste ferme dans ses convictions. Ce mouvement qu'elle a initié a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux et est en train de marquer une opinion de plus en plus remontée contre les velléités des autorités d'empêcher les contestations.

Ce qui est cependant plus grave, c'est la manière dont a été traité l'ancien président Marc Ravalomanana subissant les jets de grenade lacrymogène des gendarmes lors de ses déplacements en région. L'impression d'un raidissement du pouvoir n'est de moins en moins fugace, elle commence à prendre corps dans l'esprit des citoyens. C'est le contexte actuel qui dicte l'attitude du régime car les Malgaches, malgré leur grande capacité de résilience, ressentent l'envie d'exprimer leur sentiment d'exaspération. Les dirigeants ne veulent pas laisser libre cours au déferlement des critiques en train de surgir un peu partout. C'est toute la société malgache qui est en train de ressentir un profond mal-être. L'insécurité et la détérioration des conditions de vie sont des réalités auxquelles personne ne peut échapper. Les Malgaches attendent désespérément une évolution positive de la situation dans laquelle ils se trouvent.

C'est toujours vers l'Europe que se focalisent les yeux de la communauté internationale. Les observateurs ont beaucoup de difficultés à voir comment évolue la situation sur le front russo-ukrainien. Certains commentateurs se méfient de l'expression « front gelé ». Aucune véritable percée n'a eu lieu tant du côté russe qu'ukrainien. On a vu que Bakhmout est tombée aux mains de la milice Wagner, mais que la ville est encerclée par les forces ukrainiennes. Les bombardements russes ont repris sur les villes ukrainiennes et ont causé de nombreux dégâts. Des attaques ont été menées par des opposants russes à Belgorod en Crimée. Des attaques de drones ont eu lieu à Moscou. Pour le moment, on ne constate pas de véritable contre-offensive des Ukrainiens, ce qui laisse perplexes leurs alliés occidentaux.

En Afrique, la guerre au Soudan n'est pas prête de s'arrêter. Les deux belligérants n'ont pas arrêté les combats malgré la trêve de trois jours qui avait été signée. Il y a eu 1 800 morts des deux côtés durant ce laps de temps.

Malgré la fraîcheur hivernale qui s'est installée, la température politique continue de monter petit à petit. Le pouvoir n'entend pas laisser le champ libre aux contestations et a décidé de durcir son attitude. L'approche de l'élection présidentielle explique certainement cela. Nul ne sait comment peut évoluer une situation qui est de plus en plus tendue.