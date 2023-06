Tunisie: Sport/JA-2023 - Déguiche à l'agence TAP - 'Tout le continent africain sera à Hammamet... Que ce soit une grande fête'

TUNIS — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a souligné le souci de l'autorité de tutelle à soutenir les efforts du Comité National Olympique Tunisien dans l'organisation des Jeux Africains de Plage, prévus du 23 au 30 juin courant à Hammamet, à même de contribuer à promouvoir l'image de la Tunisie et de consolider son ouverture sur son environnement africain.

Dans une interview accordée à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est félicité de l'organisation de cet important évènement continental multisports qui réunira pour la première fois 53 pays africains et plus de 1000 sportifs, et qui marque le retour de la Tunisie à l'accueil des grandes manifestations sportives, 20 ans après l'organisation Jeux Méditerranéens de 2001.

"L'organisation de ces jeux a constitué un nouveau défi qui a nécessité la conjugaison des efforts entre le ministère de tutelle, le comité national olympique tunisien ainsi que toutes les parties concernées et l'implication des différents départements de l'Etat afin de réussir cet évènement à caractère multiple puisqu'il dépasse la dimension sportive et compétitive pour inclure la promotion du tourisme tunisien, du patrimoine culturel et des produits naturels du pays, outre sa dimension écologique.

"Nous espérons que ce soit une grande fête aussi bien sur le plan sportif et compétitif qu'au niveau de l'animation de toute la région, d'autant que nous compterons sur l'apport des jeunes volontaires et de la société civile dans la réussite de cet évènement", a-t-il ajouté, souhaitant voir les athlètes tunisiens monter sur le podium et récolter le plus grand nombre de médailles, pour que ce soit vraiment un succès à tous les niveaux, a-t-il dit.

Il a émis l'espoir de voir la Tunisie abriter d'autres manifestations de plage compte tenu des caractéristiques naturelles et climatiques du pays encourageant à l'organisation de ce genre de sports tout au long de l'année, et sans nécessiter beaucoup d'infrastructures et de moyens financiers considérables.

"Je suis sûr que nous pouvons exceller dans ce domaine, surtout que cela offrira une meilleure visibilité pour encourager à l'investissement dans le domaine sportif", a souligné le ministre.

Déguiche a mis en exergue la contribution de l'Etat dans le financement de ces jeux et les mesures prises, en coordination avec les instances internationales, pour garantir le déroulement des compétitions dans les meilleures conditions et pour résoudre certaines difficultés, et ce dans le souci d'assurer une participation intensive des délégations africaines et de garantir le meilleur accueil aux participants.

"Tout le continent africain sera là, à Hammamet", s'est réjouit le ministre mettant en relief la place de choix qu'occupe la Tunisie auprès des pays africains qui ont toujours répondu présent dans les compétitions sportives organisées sur le sol tunisien.

Il a ajouté que "le nombre record des participants à ces jeux traduit l'ouverture de la Tunisie sur son environnement africain, et constitue une réponse à la vague d'attaque visant notre pays, mettant en doute ses bonnes relations avec les autres pays du continent".

