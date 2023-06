Congo-Brazzaville: Droit à l'information - L'Acaj fustige l'absence du livre de Charles Onana dans les librairies

Réagissant au passage de l'écrivain Charles Onana sur Top Congo FM, l'Association congolaise pour l'accès à la justice (Acaj) s'est étonnée d'apprendre que le récent ouvrage écrit par cet auteur, qui décrit l'holocauste que subit la population congolaise, bien qu'expédié en quantité suffisante en République démocratique du Congo (RDC), ne serait pas encore distribué et moins visible en librairie.

Dans un communiqué du 2 juin de son président, Me Georges Kapiamba, l'Acaj indique que la non-disponibité du livre de Charles Onana est une entrave présumée et regrettable au droit à l'information qui s'apparenterait à une collusion avec les forces d'agression. L'Acaj invite, par conséquent, les structures publiques attitrées de tout mettre en oeuvre pour faciliter la diffusion de cet ouvrage aux fins de permettre au peuple congolais d'être non seulement informé, mais également de se mobiliser contre le complot international ourdi contre sa souveraineté et l'intangibilité de ses frontières.

Passé le 31 mai sur Top Congo FM, Charles Onana a fait savoir que son livre « Holocauste au Congo, pourquoi la communauté internationale n'en parle pas ? » bien qu'envoyé en quantité suffisante en RDC, ne se trouve dans aucune librairie du pays et n'aurait jamais été distribué. Dans cet ouvrage, il dénonce une extermination programmée de la population congolaise, l'éclatement du pays ainsi que l'idée d'annexer le Kivu au Rwanda voisin.

A l'en croire, ce sont ces desseins qui sont à la base de la guerre que mène le Rwanda à la RDC depuis plusieurs décennies déjà et dont le bras armé est le mouvement terroriste M23. Charles Onana démontre, en effet, que l'on assiste, depuis 1994, à l'invasion masquée du Congo par des milices et des troupes de Paul Kagame, le chef de l'Etat rwandais, dans l'objectif de piller les ressources de cette partie de la RDC, avec finalité de l'annexer carrément au Rwanda.

Dans ce livre, il recommande, en somme, des poursuites judiciaires contre les leaders de différentes rébellions qui ont été menées dans l'est de la RDC et qui ont causé des milliers de morts dans la population congolaise parmi lesquels des civils, des femmes et des enfants.