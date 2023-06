Congo-Brazzaville: Sénat - La dix-huitième session démarre avec dix-huit affaires

Ouverte le 2 juin à Brazzaville, la dix-huitième session ordinaire administrative de la troisième législature du Sénat a retenu à son ordre du jour dix-huit affaires.

Hormis le débat d'orientation budgétaire, les nouvelles affaires et le projet de loi portant création du Centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques, les projets de loi autorisant la ratification de la convention 170, 174, 175, 176, 177 et 181 de l'Organisation internationale du travail sur les produits chimiques seront aussi examinés.

La prévention des accidents industriels majeurs, le travail à temps partiel, la sécurité et la santé dans les mines, le travail à domicile, les agences d'emplois privées et enfin le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques font également partie des affaires retenues.

L'ordre du jour a aussi retenu la séance des questions orales avec débats au gouvernement et les questions d'actualités. Ouvrant les travaux de cette session, le président du Sénat, Pierre Ngolo, a exhorté l'ensemble des sénateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes en cette dernière législature.