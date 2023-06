Congo-Kinshasa: La cheffe de la MONUSCO reçue à Brazzaville

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, s'est entretenu, le 1er juin, à Brazzaville, avec la cheffe de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco), Bintou Keita.

La situation qui prévaut en République démocratique du congo (RDC), notamment dans sa partie l'Est, était au coeur des échanges entre le chef de l'Etat congolais el la cheffe de la Monusco.

« Il était question du suivi de la situation en RDC, de voir et comprendre les enjeux actuels, notamment comment mieux accompagner ce pays », a indiqué Bintou Keita.

Selon elle, la Monusco travaille en symbiose avec les Etats membres de la Communauté de l'Afrique de l'Est et de la Communauté économique d'Afrique australe afin de trouver une issue favorable à la crise dans l'Est de la RDC où s'opèrent les violences attribuées au M23.

« Nous allons travailler en bonne entente, collaboration et coopération ; ce qui devient de plus en plus une démarche recherchée par tous », a-t-elle renchéri.