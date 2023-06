Congo-Brazzaville: Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire - La nouvelle secrétaire générale installée dans ses fonctions

Poaty Andjoli Médécie Sainte Jossyna a été officiellement installée dans ses nouvelles fonctions, le 1er juin, en présence de Jean Charles Ondoda et Evelyne Tchitchelle, respectivement secrétaire général de la préfecture de Pointe-Noire et maire de la ville.

La nouvelle secrétaire générale du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a remercié le président de la République et le gouvernement pour le choix porté sur sa personne à ce poste. Elle a appelé à l'esprit d'ouverture les membres du bureau exécutif du Conseil départemental et municipal en vue de l'accueillir et accepter sa collaboration pour le bien de la ville. « La ville est un tout composé des hommes, des femmes, des intelligences et une conscience collective. Je saurais compter sur vous pour qu'ensemble nous relevions le défi du développement local. Faire en sorte que nous contribuons à juste titre à améliorer le quotidien des Pontenégrins et donc la qualité du service public au niveau de notre collectivité », a déclaré Poaty Andjoli Médécie Sainte Jossyna.

Pour sa part, le secrétaire général de la préfecture de Pointe-Noire a rappelé que la nouvelle secrétaire générale du Conseil départemental et municipal est placée sous l'autorité directe du maire de la ville et c'est à cette dernière qu'elle doit rendre compte. Elle assure ainsi la coordination et l'animation des services municipaux.

«Soumise à l'obligation de réserve, le secrétaire général du Conseil départemental et municipal de la ville exerce son autorité hiérarchique sur les chefs de service et l'ensemble des agents municipaux. Il reçoit du maire la délégation permanente de pouvoir et de signature pour ce qui concerne la conservation et l'administration du patrimoine municipal ainsi que l'établissement des actes conservatoires des droits patrimoniaux, la gestion des revenus et des établissements municipaux et du personnel, les polices administratives générales et les polices spéciales, l'état civil à l'exception des actes relatifs au mariage, le recensement administratif, l'établissement de la révision des listes électorales, la préparation et l'organisation technique des élections », a-t-il signifié.

Première femme secrétaire générale de cette entité, Poaty Andjoli Médécie Sainte Jossyna a été nommée par décret n°2023-146 du 8 mai 2023, portant nomination des secrétaires généraux des Conseils départementaux et municipaux de Brazzaville et de Pointe-Noire. Elle remplace à ce poste Guy Edmond Loemba.