Congo-Brazzaville: Académie des sciences d'Outre-mer - Anatole Collinet Makosso désormais membre

Le chef du gouvernement congolais, Anatole Collinet Makosso, est le nouveau membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer, institution centenaire sous les regards bienveillants du secrétaire perpétuel, Pierre Gény, et de son président, Roland Pourtier.

Élu membre associé de l'Académie des sciences d'Outre-mer, le 17 février dernier, en tant que magistrat, enseignant chercheur à l'Université Marien-Ngouabi, écrivain, Anatole Collinet Makosso a été officiellement installé le 2 juin. Après Henri Lopes, il est le deuxième Congolais à intégrer cet établissement public français.

Dans son discours d'installation, Roland Pourtier a expliqué que l'arrivée du nouveau membre s'est faite à la suite de connexions qui ont tissé un faisceau de liens.

L'une des premières, c'est celle de sa rencontre avec le général Alain Lamballe, rencontré par l'intermédiaire de Me Emmanuel Caulier. « C'est ainsi qu'en mai 2010 vous avez organisé, à Brazzaville, un colloque international sur "Les nouvelles menaces" auquel notre confrère Alain Lamballe a participé. Vous y avez présenté vos réflexions sur "Le terrorisme aux portes de l'Afrique", le général Lamballe ayant exprimé les siennes concernant "Le terrorisme islamique en Asie du Sud-Est ". Quelques mois plus tard, en août, vous avez soutenu une thèse à l'université Paris II Panthéon-Assas : notre confrère faisait partie de votre jury », a-t-il dit.

Il a rappelé les éléments clés de la biographie du nouveau membre en ces termes : « Vous êtes né à Pointe-Noire en 1965, ce qui fait de vous le premier Premier ministre né après l'indépendance. Vous avez traversé les périodes agitées de l'histoire du Congo, tout en vous construisant un destin par l'étude et l'expérience des embûches de la vie. La conviction que le savoir est le meilleur des guides pour soi-même et pour le service public ne vous a pas quitté. Vous êtes en plein accord avec l'esprit de l'Académie ».

Très honoré, Anatole Collinet Makosso a prononcé son discours de sa vision traduisant l'importance qu'il accorde au droit et la justice : « Panser les plaies d'hier, repenser la paix aujourd'hui pour mieux penser le monde de demain ».

En présence de Jean Dominique Okemba, conseiller spécial du président de la République, secrétaire général du Conseil national de sécurité, Homme de la mer de par son appartenance au corps de la marine, le nouvel élu a adressé ses remerciements à l'endroit du général Alain Lamballe, à Me Emmanuel Caulier, au président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, à la première dame du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, à son épouse, alliée de coeur et de corps et aux enfants.

En substance dans son discours, il a porté un double clin d'oeil au rapport personnel qu'il entretient avec la mer, de par son lieu de naissance et celui de l'Histoire de son pays, la République du Congo, qui porte avec dignité son passé migratoire et colonial. Un passé qu'il« assume pleinement et sans complexe, au point d'avoir ramené sur ses terres les restes mortels de l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, d'avoir donné son nom à la ville capitale, Brazzaville, et d'en avoir fait la capitale de l'AEF, puis celle de la France libre, alors sous occupation allemande ».

À l'adresse des Académiciens, il a plaidé « pour que tous ici, autant que nous sommes, au sein de notre Académie, nous puissions soutenir cette troisième voie, la voie de l'Afrique, la voie de l'esprit, la voie de la raison, la voie de la paix, pour que les Nations belligérantes fassent de leurs glaives des hoyaux, et de leurs lances des serpes ; qu'elles rangent leur sabre et qu'elles fassent triompher l'esprit. Car la paix exige que nous les Hommes, dotés d'une intelligence au-dessus de tous les êtres, fassions preuve de grandeur d'esprit. Ne nous laissons pas vaincre par le mal mais soyons les vainqueurs du mal par le bien et promouvons les valeurs d'humilité, de solidarité et de fraternité pour le bien de l'humanité ».

La collection d'ouvrages d'Anatole Collinet Makosso sera désormais rangée dans les rayons de la bibliothèque Félix-Houphouet-Boigny de l'Académie des sciences d'outre-mer.