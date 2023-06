Congo-Brazzaville: Exploitation minière - Les activités de Boss Mining suspendues à Lualaba

La ministre des Mines, Antoinette N'Samba Kalambayi, a décidé de la suspension temporaire de toutes les activités minières de Boss Mining à Kolwezi, dans la province de Lualaba, pour une durée de trois mois, avec possibilité de reconduction de cette mesure si rien n'est fait dans le sens d'arrêter la pollution environnementale.

A travers sa lettre référencée CAB/MIN/Mines/ANSK/ 01937 du 29 mai 2023 adressée au directeur général de Boss Mining avec copie pour information aux différentes autorités provinciales, la patronne des Mines dit avoir été informée de la succession des incidents survenus sur le site de Boss Mining, respectivement dans la nuit du 21 au 22 mars et le 9 avril dernier, ayant causé d'énormes dégâts environnementaux mais aussi des pertes en vies humaines. "Cette situation aurait pu être évitée ou du moins atténuée si, avant la reprise des activités en novembre 2022, vous aviez pris le soin d'auditer votre système de gestion environnementale du site, en vue de l'adapter aux conditions actuelles et de reprendre toutes ces modifications dans un plan environnemental mis à jour", a fait savoir la ministre Antoinette N'Samba Kalambayi.

"Je constate que vous exploitez de manière illicite, puisque votre étude d'impact environnemental et social n'est plus valide et que vous avez accumulé moult manquements aux obligations environnementales, lesquels mettent directement en danger la vie et la santé de plusieurs personnes. C'est pourquoi, en application de l'article 570, alinéa 2 du Règlement minier, je suspends toutes vos activités minières pour une durée de trois mois, avec possibilité de reconduction de cette mesure, aussi longtemps que vous n'aurez pas exécuté les recommandations vous transmises par le directeur-chef de service de protection de l'environnement minier, à travers sa lettre référencée 201/DPEM/2023 du 12 msi 2023", a poursuivi la ministre des Mines.

Elle a instruit le chef de division de mettre en exécution cette décision. "Pour ce faire, j'instruis le chef de division provinciale des Mines du Lualaba, qui me lit en copie, de faire exécuter strictement la présente décision et sollicite, en outre, l'implication de madame la gouverneure de province quant à ce", a ordonné la ministre. Toujours en lien avec cette décision, le secrétaire général aux Mines est invité à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour la réparation des préjudices subis par les communautés suite à ces incidents.

Boss Mining est une entreprise d'exploitation minière située à Kakanda, ancien site minier de la Gecamines, dans le district de Lubudi, à 60 km de la ville de Likasi. Elle produit de cathodes de cuivre et de concentrés de cobalt et demeure l'un des actifs principaux d'Eurasian resources group. Ses activités comprennent des mines à ciel ouvert, des installations de concassage, de valorisation, de concentration et une installation de tri sélectif. Avant le feuilleton de Boss Mining, la ministre des Mines avait également frappé, en mars dernier, la société Xiang Jiang Mining SARL basée dans la province de la Tshopo pour les mêmes raisons.