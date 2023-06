Congo-Brazzaville: Santé infantile - Le Congo bénéficie de 537 535 doses de vaccins

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, Jean Ignace Tendelet, a reçu, le 2 juin à Brazzaville, en présence des cadres du Programme élargi de vaccination et du projet Kobikisa, la première vague des doses de vaccins destinées aux enfants démunis.

La réception des lots de vaccins est l'exécution du prêt de cinquante millions de dollars que le Congo a bénéficié de la Banque mondiale, dans le cadre du Projet de renforcement du système de santé "Kobikisa".

Selon Jean Ignace Tendelet, ces vaccins qui permettront d'aider plusieurs personnes seront administrés gratuitement aux enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans.« Sur instruction du ministère de la Santé, 3 000 000 000 FCFA ont été mobilisés pour acquérir ces vaccins par l'intermédiaire de l'Unicef. Ces vaccins, c'est la vie de nos enfants, ils seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. J'invite la population à vacciner les enfants gratuitement », a -t-il indiqué.

Au total, 35 295 boîtes de seringues et 537 535 doses de huit types de vaccins seront acquises. Il s'agit de vaccins BCG, bOPV, DTP-HepB-Hib, PCV, fièvre jaune, Td, MR et Rotavirus. Ces antigènes sont destinés à lutter contre les pathogènes de la tuberculose, de la poliomyélite, de la fièvre jaune, de la rougeole et autres.

Notons que le projet Kobikisa vise à accroître l'utilisation et la qualité des services de santé maternelle, reproductive et infantile dans les zones ciblées, en particulier parmi les ménages les plus vulnérables. Il couvre, en effet, trente-neuf districts sanitaires, soit plus de 2 400 000 bénéficiaires.