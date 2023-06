Congo-Kinshasa: Hydrocarbures - Lancement de la première édition des journées du pétrole à Dubaï

Placés sur le thème << L'incidence des contrôles dans la gestion des contrats de partage de production (CPP) >>, les travaux de la première édition des journées du pétrole ont été lancés récemment à Dubaï par la vice- ministre des Hydrocarbures de la République démocratique du Congo (RDC), Wivine Moleka, à la tête de la délégation venue de Kinshasa.

La vice-ministre Wivine Moleka a adressé ses vifs remerciements aux organisateurs des journées du pétrole, les félicitant pour cette initiative de haute facture ayant pour base une thématique qui préoccupe au plus haut point l'ensemble des pays africains producteurs de pétrole. Convaincue que la rencontre de Dubaï débouchera sur des stratégies et des solutions idoines pour booster le secteur des hydrocarbures des pays africains de manière générale, et en particulier des pays africains francophones dont fait partie la RDC, Wivine Moleka a reconnu l'intérêt majeur que porte son pays qui présente d'énormes potentialités en hydrocarbures reparties dans ses trois bassins sédimentaires, à savoir le bassin de la cuvette centrale, les bassins de la branche Ouest du Rift Est-Africain et le bassin côtier.

Elle a rappelé que la RDC est engagée sur la voie de la valorisation de ses ressources et pour augmenter sa production journalière. C'est dans cette optique que le pays s'est doté d'un cadre légal et réglementaire en 2015 et 2016, afin de promouvoir ce secteur qui constitue le pilier des économies de tant de pays dans le monde. << Dans l'optique de maximiser les revenus du secteur des hydrocarbures, la RDC a opté pour la CPP comme type de contrat pour l'attribution des droits d'hydrocarbures. Tenant au respect du chronogramme des activités, au contrôle de différents flux fiscaux, des normes environnementales, à la certification des ressources et des réserves ainsi qu'à la déclaration de la production pétrolière >>, a indiqué la vice-ministre des Hydrocarbures.

En sus, elle a fait savoir qu'une mise en place minutieuse des mécanismes de contrôle est plus que nécessaire en vue de permettre à chaque partie du contrat d'atteindre ses objectifs initiaux. Au-delà des difficultés, Wivine Moleka a réitéré la volonté manifeste de la RDC de redynamiser le secteur des hydrocarbures en amont à travers le tout premier processus d'appel d'offres lancé depuis le 28 juillet 2022 portant sur vingt-sept blocs pétroliers et trois blocs gaziers pour lequel certaines entreprises ont soumissionné.