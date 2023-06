Cote d'Ivoire: Michael Adopo, le Franco-Ivoirien vers l'Atalanta

Le Franco-ivoirien Michael Adopo est en fin de contrat au Torino et va rejoindre l'Atalanta, une autre équipe de l'élite italienne.

La Dea s'apprête à réaliser le transfert de Michael Adopo à zéro franc. Le milieu de terrain a passé la majeure partie de ses six ans dans l'équipe des jeunes des Toro et à US Viterbese en prêt.

En fin de contrat cet été, il va rester en Italie malgré son départ de Turin. Selon Sky Sport, Michael Adopo signera un contrat avec La Dea jusqu'en 2027.

Convoqué en 2018 au sein des U18 de la France, le milieu de terrain de 22 ans pourrait finir par rejoindre les Éléphants de la Côte d'Ivoire. Michael Adopo dispose aussi de la nationalité de son pays d'origine.

Atalanta, un colpo a zero dal Torino: Un colpo a zero per l'Atalanta: come riferisce Sky Sport, è in arrivo Michael Adopo, centrocampista classe 2000 che non aveva rinnovato... https://t.co/wbxDVvkxU2 pic.twitter.com/x74gDuYKOm

-- sportlive (@sportli26181512) June 2, 2023