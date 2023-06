Ile Maurice: Frosted Gold régale!

Point de suspense dans l'épreuve reine. Frosted Gold n'a pas eu à sortir le grand jeu pour venir à bout de ses rivaux. Une victoire signée Dereck David. La journée a aussi été marquée par la première 2023 de l'écurie Narang et le triplé de l'établissement Mahadia.

L'un des meilleurs coursiers de la scène hippique locale a fait une démonstration de force lors de sa reprise. Suivant dans le sillage du meneur Blackburn Roc, le gris de l'écurie Maingard n'a pas eu besoin d'aller puiser loin dans ses réserves pour prendre le dessus sur la concurrence. Une prestation sans histoire. Si Blackburn Roc a été plus au moins pugnace, Alyaasaat et Fools Gold n'ont jamais été dans le coup.

Samraj Mahadia a très bien commencé la journée grâce à la victoire du nouveau Vartacus (Donohoe). Ce coursier, en spécialiste du kilomètre, s'est révélé être trop fort pour ce 20-0. Le clan Mahadia a aussi pris le premier accessit dans cette course par le truchement de Greek Myth.

Le doublé de Mahadia est arrivé dans la 3e épreuve. Le coursier délicat qu'est Nikhils Inn (Taka) a été en mesure de réaliser le bout en bout. La marge à l'arrivée a été très mince tant One Day Or Day One ne voulait rien lâcher.

Chosen Way a offert à Mahadia le triplé. Donohoe - encore lui - a su tirer le maximum de son coursier pour passer en revu tout le groupe dans la 8e course.

Shirish Narang a brisé la glace pour 2023. Avec un doublé qui plus est ! En effet, Narang avait fait chou blanc depuis le 26 novembre 2022. Toro Bravo (Aucharuz) a eu besoin de trois sorties cette année pour renouer avec le succès. Deux précédentes prestations moyennes qu'on ne saurait expliquer avant qu'il ne fasse sienne la 5e course.

Narang a ensuite enchaîné dans la 7e avec Your Pace Or Mine (Ramsamy). L'arrivée a été très serrée dans cette épreuve. Si bien qu'il aura fallu attendre la confirmation de la photo finish. Sewdyal est le seul entraîneur à n'avoir ouvert son compteur en 2023.

Armed Force (David) n'a pas laissé place au doute dans la 2e course. Le coursier de Ramanah a, donc, rempilé après un premier succès glané lors de son baptême du feu. Pillar to post !

Secret Circle (Joorawon) a enlevé la 4e course. Au plus grand bonheur de l'établissement Emamdee. L'autre favori de cette course, Eagle Vision, n'a pu mieux faire que 3e.

Sea Air (Rama) a été promu à la première place suite à la faute de Donnan en ligne droite dans la 7e course. L'objection du jockey Donohoe sur Swagger Jagger a été maintenue par les commissaires de course. Arrivé initialement à la première place, Donnan a été rétrogradé à la 3e place. Swagger Jagger sera 2e alors que Sea Air sera déclaré vainqueur, au plus grand bonheur de Vicky Ruhee.

Simon Jones a été aussi de la fête. Une victoire qui fait bien plaisir par les temps qui courent. C'est Chapter And Verse (Donohoe) qui s'est chargé de toute l'affaire dans la 9e épreuve.