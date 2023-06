Ile Maurice: Budget 2023-2024 - Les Jeux des îles de l'océan Indien 2023 et Paris 2024 se taillent la part du lion

Rs 53 millions pour les JIOI 2023

Rs 1 million pour la médaille d'or aux JO 2024

Construction de trois piscines à travers le pays

Un peu plus de deux minutes consacrées au sport. Le ministre des Finances a abordé le dossier sport en soulignant que Rs 53 millions seront décaissées pour la participation du Club Maurice aux Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI). La 11e édition du rendez-vous indianocéanique aura lieu du 24 août au 3 septembre à Madagascar. Maurice sera représenté par environ 450 athlètes au cours de cet événement.

Une hausse significative comparée au dernier exercice budgétaire, où Rs 30 millions avaient été allouées aux fédérations dont les athlètes sont concernés par les JIOI 2023. Et en début d'année, le ministre des Sports, Stephan Toussaint, avait annoncé qu'une enveloppe de Rs 22 M allait être accordée aux fédérations prenant part aux JIOI 2023. Un chiffre qui avait suscité la colère de plusieurs présidents de fédérations, ces derniers jugeant la somme insuffisante. Ils devraient être en partie soulagés avec cette nouvelle annonce du ministre Padayachy.

Outre les JIOI 2023, les Jeux olympiques de 2024, qui se dérouleront à Paris, ont également été abordés. «Nous allons offrir les ressources nécessaires aux athlètes dans le cadre des JO 2024.» Dans cette optique, dix athlètes faisant partie de l'élite bénéficieront d'une allocation mensuelle de Rs 30 000 sur une période d'un an. Cette somme vise à les aider dans leur préparation et couvrira les frais relatifs à leur entraînement de haut niveau notamment. Toujours dans le cadre des JO 2024, les athlètes qui décrocheront la médaille d'or recevront un cash prize de Rs 1 million. La médaille d'argent équivaudra à un chèque de Rs 700 000 et le bronze à Rs 500 000.

L'allocation financière de 110 athlètes sera revue et elle bénéficiera d'une hausse de 15 %, alors qu'au niveau des infrastructures sportives, plusieurs reliftings sont au menu. Ainsi, la piscine de Calebasses et celle de Beau-Bassin (Serge Alfred) seront rénovées. Même chose pour le National Badminton Center de Rose-Hill et le Daniel Imbert Sports Complexe à La Source. L'athletic track du stade de Rose-Belle sera aussi rénové. Le ministre des Finances a aussi annoncé la construction de trois piscines à Curepipe, Flacq et à Rivière-des-Anguilles.

Réaction :

Stéphane Buckland «On aurait dû penser aux entraîneurs»

L'ancien sprinteur de Maurice, Stéphane Buckland, a fait un constat mi-figue mi-raisin du Budget présenté par Renganaden Padayachy. Celui qui a rapporté plusieurs titres pour le quadricolore a fustigé le manque de vision du gouvernement dans ce présent exercice. «Il faut se poser la question pour savoir si les Rs 50 millions pour les JIOI seront assez. Est-ce qu'il y a eu une étude pour savoir si Rs 30 000 est suffisante pour aider un athlète de haut niveau pour les JO ? Il faut le double car rien que les équipements coûtent extrêmement cher. On aurait dû penser aux entraîneurs qui restent à Maurice quand leurs athlètes partent poursuivre leur préparation à l'étranger. S'agissant de la construction des piscines, cela vaut vraiment la peine. Mais il faudra connaître leur superficie et savoir si la piscine de Curepipe sera chauffée. Je regrette que le gouvernement n'ait pas jugé utile de changer la piste du stade Anjalay et celle de Réduit qui sont presque impraticables.»