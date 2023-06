Ile Maurice: Avant le Bac - La photo d'un lycéen en uniforme de Lorette, à genoux, une laisse autour du cou, fait scandale

C'est une tradition souvent synonyme de tous les excès, malheureusement. Les élèves de terminale enfilent leurs déguisements avant les épreuves du bac et s'en prennent aux plus jeunes avec de la farine, des oeufs ou encore de l'eau

. La petite «fête» des élèves de terminale du Lycée La Bourdonnais a accouché d'une story publiée sur Facebook, qui a choqué plus d'un. Sur la photo, on peut voir deux lycéens, l'un debout en costume tandis que l'autre est à genoux, une laisse autour du cou, portant une robe du collège de Lorette. Un post qui a valu aux deux élèves incriminés d'écrire deux lettres d'excuse à la direction des collèges de Lorette.

La photo qui a fait scandale a été postée dans une story Facebook. Plusieurs internautes en ont fait des captures d'écran avant de la partager. Le lycéen debout en costume et son acolyte à genoux, une laisse autour cou, portant une robe du collège de Lorette, ont heurté la sensibilité de plus d'un. Au point où des excuses ont été exigées d'eux. Les deux lycéens ont dû s'y plier en écrivant deux lettres d'excuse à la demande du proviseur du lycée, lettres qui ont été envoyées en urgence à la direction des collèges de Lorette.

Cet incident a eu lieu il y a quelques jours. Chaque année, avant le début des épreuves du baccalauréat, les élèves de terminale organisent une petite «fête». Il leur est permis de se déguiser. «C'est une tradition. Chaque classe choisit un thème. Mais comment est-ce que cela a pu se produire sans attirer l'attention des responsables du lycée ?» se demande un parent. Remontée par le message qu'envoie cette photo, elle ajoute que la rivalité entre les lycéens du Lycée La Bourdonnais et les élèves des collèges de Lorette a toujours existé mais que jusqu'ici, elle s'exprimait dans une ambiance bon enfant. Une ancienne lycéenne explique qu'elle a été choquée par la publication de cette photo. «J'ai été choquée déjà de voir que les jeunes qui ont fait ça l'ont fièrement posté sur les réseaux sociaux.

Ensuite, j'ai eu honte parce que c'est la réputation de mon ancienne école qui est en jeu mais pas que. Et je ne veux pas que les gens pensent qu'on est tous pareils alors que ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'aimerais que ces deux jeunes soient sanctionnés. Au lycée, il y a toujours eu une grande discrimination entre les élèves de couleur et les autres et si c'était une personne de couleur qui avait fait ça, je peux vous dire qu'elle aurait déjà été sanctionnée par la direction», affirme cette jeune femme.

Révolte

«Ce qui me choque encore plus c'est que si c'était le contraire qui était arrivé et si c'était une école mauricienne qui avait fait une blague comme ça sur notre lycée, la direction aurait déjà demandé des excuses. Ça aurait déjà fait le tour des réseaux sociaux et bah, ça doit être pareil pour ces deux jeunes», ajoute-t-elle.

Des élèves du collège de Lorette sont elles aussi révoltées par cette photo, affirmant qu'elles sont toujours ciblées par d'autres écoles. «On ne sait pas quel est le problème avec les filles de Lorette, mais ça, c'est le comble. Quelle image on essaie de projeter de la femme ? De simples excuses ne suffiront pas, il faut qu'on aille au-delà. Il y a quelque temps, lors de la proclamation des lauréats, nous étions ciblées. Il faut que ça s'arrête», lancent les collégiennes.

Sollicité pour une réaction, le proviseur du Lycée La Bourdonnais, Bernard Moga, avance qu'il ne cautionne pas cette attitude. Aussitôt qu'il a pris connaissance de cet incident, il a demandé aux élèves concernés d'écrire deux lettres d'excuse qui ont été envoyées à la direction des collèges de Lorette. «Les élèves ont été réprimandés, ils ont reconnu leurs erreurs. Mais ils ne l'ont pas fait avec l'intention de heurter la sensibilité des autres», affirme le proviseur.