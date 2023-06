Mali - Un éboulement dans une carrière de sable fait un mort et deux blessés

Dans l'après_midi du vendredi 03 juin 2023, un camion en provenance du centre urbain de Mali pour une carrière de sable de la périphérie.

À bord quatre apprentis qui devaient remplir la carrosserie de sable.

Hors de la galerie, un chargement attendait et trois apprentis s'y sont attaqués pendant que le quatrième qui avait un petit malaise tentait de récupérer.

Comme, la cargaison était loin d'être prête, les jeunes gens ont décidé de descendre dans la galerie, après quelques pelletées, l'apprenti malade a décidé de rejoindre ses compagnons dans l'excavation, 10 mn plus tard, un éboulement se produit et une grosse motte de sable frappe le jeune Mouctar, 18 ans à la nuque et projette ses autres compagnons au sol.

Mamadou Saidou Dieng réussit à sortir du trou et appelle du secours, en revenant, il croise un de ses camarades qui était aussi remis de ses émotions et qui pouvait encore se tenir sur ses jambes, à coup de pelles, ils réussissent à sauver le troisième dont les cris ont guidé leur orientation et comme le jeune Mouctar ne donnait pas signe de vie, le groupe a conclu qu'il est mort sous les décombres, chose qui s'est avérée quelques minutes plus tard.

Hormis Mouctar décédé, Abdoulaye et Amadou Oury blessé ont été conduits à l'hôpital de Mali.

Ce drame survient quelques jours avant la date habituelle de l'annonce de la suspension de l'exploitation des carrières à cause de l'hivernage et du sol gorgé d'eau.