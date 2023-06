Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 05 Juin2023

Sénégal : Violences post- condamnation de Sonko- 15 morts, 500 arrestations…

Au Sénégal, les citoyens se remettent peu à peu du « traumatisme » des violences meurtrières qui ont déchiré leur pays suite à la condamnation de Ousmane Sonko à deux ans de prison pour « corruption de la jeunesse ». Les autorités dénombrent quinze morts, des centaines de blessés, 500 arrestations…des dégâts incommensurables. Un bilan lourd hérité de trois jours d’affrontements. Alors que la tension s’estompe depuis ce samedi, suite au déploiement de l’armée, Gouvernement et opposition se rejettent la responsabilité des violences.La vague de contestation aux allures insurrectionnelles fait croire au Gouvernement qu’il s’agirait d’un « complot » orchestrées depuis l’étranger alors qu’au fond les contestataires qui protestent, craignent une éventuelle mise à l’écart de Ousmane Sonko à la prochaine présidentielle. Le ministre de l’intérieur parle d’attaques influencées par des « forces occultes » depuis l’étranger. « Des installations vitales pour le fonctionnement du pays ont été prises pour cible pour provoquer un chaos », dénonce le ministre de l’intérieur Antoine Félix Ndiome. Le maire issu de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi estime que la clef de la sortie de crise est entre les mains de Macky Sall. Barthelemy Dias invite Macky Sall à évacuer la question concernant la volonté qui lui est prêtée de vouloir briguer un troisième mandat.(Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Examens à grands tirages 2023- Le top départ ce matin

Les examens scolaires session 2023 auxquels prendront part 1 589 235 candidats, dont 779 231 filles et 810 004 comment ce 05 Juin 2023, par l’examen du Cepe Sur toute l’étendue du territoire national. Au titre du Cepe, les épreuves écrites se tiendront le 05 juin 2023 et les résultats sont attendus au 20 juin 2023. Pour Mariatou Koné, ces examens doivent se dérouler dans un environnement de transparence et d’équité. Et de mettre en garde tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne de l’organisation des examens et des parents d’élèves contre les tentatives de fraudes et tricheries. « Nous allons redoubler de vigilance avec la vidéosurveillance », a-t-elle indiqué. En ce qui concerne le BEPC, les compositions se déroulent du 12 au 16 juin 2023 et les résultats seront proclamés le 05 juillet 2023. Pour le Baccalauréat, la date des compositions est fixée du 03 au 07 juillet 2023 et les résultats seront connus le 24 juillet 2023. (Source : Presse locale)

Guinée : Kouroussa- Six candidats à l’examen d’entrée en 7ème année perdent la vie dans une noyade

Six écoliers ont perdu la vie ce dimanche, 04 juin 2023 dans une noyade à Kouroussa, a appris Africaguinee.com de sources locales. L’embarcation transportant ces élèves a chaviré alors qu’elle traversait le fleuve Niger. Selon nos informations, les victimes voyageaient dans le but d’affronter les épreuves de l’examen d’entrée en 7ème année, ce lundi 05 juin. Le destin tragique a décidé autrement. Ces candidats sont de l’école primaire enseignement général, et Franco-arabe du district Kourala, sous-préfecture de Balato, préfecture de Kouroussa. (Source : africaguinee.com)

Mali : Référendum constitutionnel- Le parti du Pm appelle à voter le Oui

Dans une déclaration dont nous avons reçu une copie le MPR Mouvement Patriotique pour le renouveau appelle les militantes et les militants, les sympathisantes et les sympathisants ainsi que l’ensemble du peuple malien à voter OUI au référendum du 18 juin 2023 en lui assurant un taux de participation sans équivoque. Ci-dessous la déclaration du Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR) (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Situation de la nation- L’état des lieux avec le Premier ministre

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson KYELEM de Tambèla, a prononcé à l’Assemblée législative de transition (ALT), son Discours sur la situation de la nation (DSN), le mardi 30 mai 2023. Tous les sujets comptant pour la vie de la nation ont été abordés.La question sécuritaire ; préoccupation majeure de l’ensemble des Burkinabè et cheval de bataille de la transition, a été le premier et le principal point de ce Discours sur la situation de la nation.Sur le plan de la Lutte contre l’insécurité et pour l’intégrité territoriale, le Premier ministre a été clair. « Les bandits armés reculent partout sur le territoire où nos forces combattantes mettent le pied. Qu’ils se le tiennent pour dit, la puissance de feu de notre armée va encore croître, et même de façon exponentielle, une fois que toutes les commandes auront été livrées », a-t-il dit. (Source : aouaga.com)

Rca : Forces de protection de la capitale- Le président rend visite aux soldats de l’opération « Bata Kodro »

Le Président de la République, Pr Faustin Archange Touadera, s’est rendu le 2 juin au camp militaire de Beal à Bangui pour encourager les militaires engagés dans l’opération « Bata Kodro ». Cette opération regroupe les Forces armées centrafricaines (Faca), la Gendarmerie, la Police et les militaires rwandais dans le but de sécuriser la capitale Bangui et ses environs, informe la Présidence. Plusieurs personnalités étaient présentes lors de cette visite, notamment le général de corps d’armée Zephirin Mamadou, chef d’état-major des armées, le général de division Landry Depot, directeur général de la gendarmerie nationale, et le contrôleur général Bienvenu Zokoue, directeur général de la police nationale. (Source : abangui.com)

Malawi : En situation irrégulière 396 Burundais et Rwandais bientôt rapatriés

Le site Internet malawite d’information, Nyasa Times, s’est faut écho le 2 juin 2023, de ce que le ministre de la Sécurité intérieure, Kenneth Zikhale Ng'oma, a décidé de déchoir de leurs droits civiques et de rapatrier 396 Burundais et Rwandais qui auraient obtenu leurs papiers dans des circonstances douteuses. Citant le porte-parole du ministère, Patrick Botha, c’est le début d’une vaste opération de rapatriement qui va conduire à des vérifications concernant les 53 000 réfugiés et demandeurs d’asile. (Source : Fratmat.info)