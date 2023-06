Afrique de l'Est: L'Eximbank américaine approuve 900 millions de dollars pour l'énergie solaire en Angola

Luanda — Le conseil d'administration de la Banque d'exportation et d'importation des États-Unis d'Amérique (EXIM) a annoncé, jeudi, à Washington, l'approbation d'un prêt de plus de 900 millions de dollars pour soutenir la construction de deux centrales solaires photovoltaïques en Angola.

Ce prêt, selon une publication d'EXIM, est la plus importante transaction d'énergie renouvelable de la Banque à ce jour, dans le cadre du soutien au partenariat de l'administration Biden pour les infrastructures et l'investissement mondiaux (PGII).

Le projet/prêt a été initialement annoncé lors du sommet du G7 de 2022.

L'Eximbank ou l'Export-Import Bank of the United States est l'agence officielle de crédit à l'exportation américaine, ayant pour mission de soutenir les exportations des entreprises américaines vers les différents marchés mondiaux.

Le projet générera plus de 500 mégawatts d'énergie renouvelable, donnera accès à des ressources énergétiques propres en Angola et aidera le pays à respecter ses engagements climatiques.

Toujours selon la publication sur le site Web EXIM, le projet soutiendra les exportations de systèmes d'assemblage de panneaux solaires et d'autres équipements depuis les États-Unis.

Cette initiative pourrait créer 1 600 emplois.

"Nous sommes fiers de participer à cet important projet, qui augmentera l'accès à l'électricité dans les communautés angolaises en utilisant une technologie d'énergie propre", a déclaré la présidente et présidente d'EXIM, Reta Jo Lewis.

Selon le responsable, la transaction non seulement s'aligne sur l'initiative PGII du président Biden, mais fait également progresser les efforts d'EXIM pour promouvoir les exportations d'énergie propre, renforcer les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique et soutenir les exportateurs américains et les travailleurs américains confrontés à la concurrence étrangère.

" Le projet - initialement annoncé lors du sommet du G7 de 2022 par le gouvernement angolais, la société américaine AfricaGlobal Schaffer et le développeur de projets américain Sun Africa - fait progresser le partenariat phare du président Biden pour les infrastructures et l'investissement mondiaux (PGII), qui vise à l'avancement numérique et aux infrastructures énergétiques à travers le monde », souligne le président d'EXIM.

La transaction s'inscrit également dans le cadre du programme The China and Transformational Exports Program (CTEP) d'EXIM, un programme mandaté par le Congrès pour soutenir les exportateurs américains confrontés à la concurrence étrangère de la Chine.