Tunisie: L'exposition «Regard sur la foi», une invitation à la tolérance

C'est une exposition qui résonne dans l'actualité tunisienne, quinze jours après la fusillade à proximité de la synagogue de la Ghriba à Djerba, dans le sud tunisien. Le club de photo de Tunis, une association de photographes amateurs, a inauguré une exposition intitulée « Regard sur la foi ». Les clichés invitent à la tolérance et plongent le spectateur à la fois dans les édifices religieux présents en Tunisie, mais aussi dans l'intime et le rituel.

C'est dans le presbytère de l'église Sainte-Croix, rénovée en espace culturel au coeur de la Medina, que l'association Club photo de Tunis a choisi d'exposer les clichés sélectionnés. La thématique autour de la foi permet une approche plurielle, selon Sahbi Yahyaoui, membre de l'association : « Si vous suivez la scénographie, on a tout d'abord des photos qui montrent les édifices religieux dans leur espace urbain, dans des espaces de vie. Puis on zoom petit à petit pour aller vers les personnes, vers les rites et finalement vers les portraits, vers les yeux et l'exercice de la foi. »

Pour Kaouther Bedoui, présidente du Club photo de Tunis, l'exposition s'inscrit aussi dans l'actualité de la récente attaque, près de la synagogue de la Ghriba, le 9 mai dernier. « On voulait passer le message de la tolérance et de la sérénité », raconte-t-elle. « J'étais très agréablement surprise parce que la foi est très liée aux pratiques sociales et ça, c'est important parce que ce sont les choses en lesquelles on croit réellement. On a foi en ce que l'on pratique et ce que l'on hérite », commente Faika Bejaoui, une spectatrice.

Même si certains clichés montrent la foi chrétienne ou juive en Tunisie, beaucoup de photographes amateurs n'ont pas pu obtenir les autorisations nécessaires pour accéder à certains lieux et rites, à cause des mesures de sécurité. L'exposition est ouverte jusqu'au 30 juin à Tunis.