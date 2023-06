Afrique: Tout ce qu'il faut savoir sur la pollution plastique

La Journée mondiale de l'environnement 2023, la cinquantième édition de la célébration annuelle de la planète, est axée sur la crise de la pollution plastique. Pour quelle raison ? L'humanité produit plus de 430 millions de tonnes de plastique chaque année, deux tiers correspondant à des produits à courte durée de vie qui deviennent rapidement des déchets, se déversent dans l'océan et, souvent, se retrouvent dans la chaîne alimentaire humaine.

« Beaucoup ignorent qu'un matériau faisant partie de notre quotidien peut avoir une incidence significative non seulement sur les espèces sauvages, mais également sur le climat et la santé humaine », souligne Llorenç Milà i Canals, Responsable de l'Initiative sur le cycle de vie du Programme des Nations Unies pour l'environnement.

Lisez notre article explicatif pour en savoir plus sur la crise de la pollution plastique.

Pourquoi la pollution plastique est-elle si préoccupante ?

Économique, résistant et flexible, le plastique a envahi la vie moderne et nous le trouvons partout, des emballages aux vêtements et produits de beauté. Toutefois, la production de déchets plastiques est considérable : chaque année, plus de 280 millions de tonnes de produits en plastique utilisés pendant une courte durée sont jetées.

Dans l'ensemble, 46 % des déchets plastiques sont mis en décharge, tandis que 22 % sont mal gérés et deviennent des déchets sauvages. Contrairement à d'autres matériaux, le plastique n'est pas biodégradable. Il peut mettre jusqu'à des centaines d'années pour se décomposer, ce qui signifie qu'après avoir été jeté, il s'accumule dans l'environnement de façon critique. Cette pollution asphyxie les espèces marines, a une incidence négative sur les sols et empoisonne l'eau souterraine, et peut avoir de graves répercussions sur la santé.

La pollution est-elle le seul problème lié au plastique ?

Non, le plastique contribue également à la crise climatique. La production de plastique est l'un des processus de fabrication les plus énergivores de la planète. Ce matériau est fabriqué à partir de combustibles fossiles tels que le pétrole brut, qui est transformé en polymère à l'aide de chaleur et d'autres additifs. En 2019, les plastiques ont généré 1,8 milliard de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, soit 3,4 % des émissions mondiales.

D'où provient tout ce plastique ?

Le secteur des emballages est le plus grand producteur de déchets plastiques à usage unique à l'échelle mondiale. Environ 36 % de tous les plastiques fabriqués sont utilisés dans des emballages. Il s'agit notamment de contenants à usage unique destinés aux aliments et aux boissons, dont 85 % des déchets ainsi générés sont mis en décharge ou mal gérés.

L'agriculture est un autre secteur dans lequel le plastique est omniprésent : il est utilisé pour tout, des semences pelliculées aux paillis plastiques. Le secteur de la pêche est également un important producteur de plastique. Des recherches récentes suggèrent que près de 50 millions de kilos de plastique sont abandonnés dans les océans en ce qui concerne les engins de pêche industrielle seulement. Le secteur de la mode est également l'un des principaux utilisateurs de plastique. Environ 60 % des matières transformées en vêtements sont composées de plastique, notamment de polyester, d'acrylique et de nylon.

J'ai entendu parler des microplastiques. De quoi s'agit-il ?

Les microplastiques sont de minuscules particules de plastique mesurant jusqu'à 5 mm de diamètre. Ils proviennent de sources extrêmement variées allant des pneus aux produits de beauté, ces derniers contenant des microbilles, de minuscules particules utilisées comme exfoliants. Les tissus synthétiques sont également une source importante de microplastiques. Chaque fois que des vêtements sont lavés, ils perdent de minuscules fibres de plastique appelées microfibres, qui sont une forme de microplastiques. Les lessives provoquent à elles seules le déversement d'environ 500 000 tonnes de microfibres de plastique dans les océans chaque année, l'équivalent de près de trois milliards de chemises en polyester.

Qu'est-ce qui est fait pour combattre la pollution plastique ?

En 2022, les États Membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté une résolutionvisant à mettre fin à la pollution plastique. Un comité intergouvernemental de négociationtravaille actuellement à l'élaboration d'un instrument juridiquement contraignant sur la pollution plastique, ses travaux devant s'achever avant la fin de 2024. Il est important de noter que les négociations portent en particulier sur des mesures couvrant l'intégralité du cycle de vie des plastiques, de l'extraction des matières premières et la conception des produits à la production et la gestion des déchets, faisant émerger des possibilités pour éliminer par la conception les déchets avant leur apparition dans le cadre d'une économie circulaire prospère.

À propos de la Journée mondiale de l'environnement

La Journée mondiale de l'environnement, organisée le 5 juin, est la plus grande journée internationale consacrée à l'environnement.

Dirigé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et célébré tous les ans depuis 1974, cet événement est devenu la plus grande plateforme mondiale de sensibilisation à l'environnement, voyant plusieurs millions de personnes du monde entier s'engager en faveur de la protection de la planète.

Cette année, la Journée mondiale de l'environnement sera axée sur les solutions à la crise de la pollution plastique.

Que reste-t-il à faire ?

Bien que ces progrès soient de bon augure, les engagements actuels des gouvernements et des entreprises ne suffisent pas. Pour combattre efficacement la crise de la pollution plastique, un changement systémique est nécessaire. Ce changement suppose de passer de l'économie linéaire du plastique actuelle, qui consiste à fabriquer, utiliser et jeter les matières plastiques, à une économie circulaire des plastiques, dans laquelle le plastique fabriqué reste dans l'économie à sa valeur maximale aussi longtemps que possible.

Comment les États peuvent-ils y parvenir ?

Les États doivent encourager l'innovation et mettre en place des incitations pour que les entreprises abandonnent les plastiques inutiles. Des taxes sont nécessaires pour dissuader la production ou l'utilisation de produits en plastique à usage unique, tandis que des réductions d'impôt, des subventions et d'autres avantages fiscaux doivent être mis en place afin de promouvoir des solutions de remplacement, tels que des produits réutilisables. Les infrastructures de gestion des déchets doivent également être améliorées. Les gouvernements peuvent en outre participer au processus du comité intergouvernemental de négociation concernant l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant visant à combattre la pollution plastique, notamment dans le milieu marin.

Comment agir à l'échelle individuelle contre la pollution plastique ?

Alors que la résolution de la crise de la pollution plastique nécessite une réforme systémique, les choix à l'échelle individuelle peuvent jouer un rôle important. Par exemple, chaque personne peut modifier ses habitudes de façon à éviter les produits en plastique à usage unique lorsque cela est possible. Pour ce qui est des produits en plastique inévitables, il convient de les réutiliser ou de les réaffecter jusqu'à ce qu'ils deviennent inutilisables, après quoi ils doivent être recyclés ou éliminés de façon adéquate. Les personnes peuvent également prendre leurs sacs lorsqu'elles se rendent dans une épicerie et, si possible, s'efforcer d'acheter des aliments locaux et de saison qui nécessitent moins d'emballages en plastique et de transport.

Dois-je inciter des administrations et des entreprises à combattre la pollution plastique ?

Oui. L'une des principales actions que peuvent mettre en oeuvre les individus consiste à faire entendre leur voix en parlant à leurs représentants locaux de l'importance du problème de la pollution plastique, et en soutenant les entreprises qui s'efforcent de réduire l'utilisation de produits en plastique à usage unique dans leurs chaînes d'approvisionnement. Chaque personne peut également montrer qu'elle soutient ces entreprises sur les médias sociaux. Si une personne constate qu'une entreprise utilise des plastiques inutiles (par exemple des emballages plastiques à usage unique sur des fruits dans une épicerie), elle peut s'adresser directement à elle et lui demander d'améliorer ses pratiques.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez contribuer à résoudre la crise de la pollution plastique, téléchargez le guide pratique de lutte contre la pollution plastique.