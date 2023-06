Liberia: Le projet 'Youth Rising' forme aux techniques avancées de menuiserie pour atténuer l'impact de décennies de guerre et de stagnation économique

Revaloriser la profession de menuisier au Libéria

Après des années de guerre civile qui ont dévasté le système éducatif du Liberia, une nouvelle initiative permet de redynamiser les écoles de menuiserie du pays.

Le projet "Youth Rising", soutenu par l'Union européenne et le gouvernement suédois et mis en oeuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), vise à relancer l'industrie de la menuiserie et à doter les jeunes Libériens de précieuses compétences. Le projet vise à renforcer le secteur de l'Enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) au Libéria en construisant, réhabilitant et équipant des ateliers d'EFTP et en formant des instructeurs. Le projet soutient huit écoles dans sept comtés et comprend l'élaboration de programmes, la formation d'enseignants, la fourniture de nouveaux équipements et l'introduction de nouvelles techniques. À l'Institut Booker Washington, une école professionnelle réputée au Liberia, par exemple, James Fallah, instructeur en charpenterie, acquiert des compétences avancées en ébénisterie.

L'industrie de la menuiserie a un énorme potentiel pour créer des emplois et améliorer les conditions de vie au Liberia. En relançant ces écoles, nous pouvons nous assurer que les jeunes Libériens disposent des compétences nécessaires pour réussir dans ce secteur et contribuer au développement durable de notre pays.

La formation de M. Fallah s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à améliorer les compétences en menuiserie dans tout le pays, afin que les Libériens puissent se créer des moyens de subsistance et contribuer au développement durable, tout en conservant la riche forêt du pays. La menuiserie est un domaine essentiel au Liberia, où le bois est une ressource naturelle majeure. Des décennies de guerre et de stagnation économique ont laissé de nombreux menuisiers sans accès aux techniques ou équipements modernes. Le projet "Youth Rising" remédie à cette situation en proposant une formation aux techniques avancées de menuiserie et en modernisant les outils et l'équipement. "L'industrie de la menuiserie a un énorme potentiel pour créer des emplois et améliorer les conditions de vie au Liberia", déclare Zeogar Wilson, Ministre de la jeunesse et des sports. "En relançant ces écoles, nous pouvons nous assurer que les jeunes Libériens disposent des compétences nécessaires pour réussir dans ce secteur et contribuer au développement durable de notre pays". Afin de renforcer les capacités des écoles de menuiserie, 12 nouveaux menuisiers, dont deux femmes, ont récemment passé 15 mois en Afrique du Sud pour obtenir une qualification reconnue dans la profession auprès du Furniture Technology Centre (Centre de technologie du meuble) du Cap. Cette réussite contribuera à restaurer la capacité pédagogique des écoles à dispenser les nouveaux cours de menuiserie et à utiliser des machines et des outils de pointe. Avec la formation récente des professeurs de menuiserie, la disponibilité de machines et d'outils plus modernes a créé un environnement idéal pour que les écoles techniques transmettent aux étudiants des compétences de haute qualité répondant à la demande. Il s'agit d'une étape cruciale dans la relance de l'industrie de la charpenterie au Liberia, qui est un secteur vital de l'économie. Grâce à ce développement, les jeunes auront la possibilité d'acquérir des compétences essentielles qui leur permettront de créer des moyens de subsistance durables et d'apporter une contribution précieuse au développement du pays et à la richesse de sa forêt.

L'apprentissage de nouvelles techniques et l'obtention d'une qualification reconnue en menuiserie ont été pour nous une expérience qui a changé notre vie. Nous sommes ravis de partager nos connaissances avec les étudiants et de les aider à développer les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans l'industrie de la menuiserie.

Selon l'ONUDI, le Liberia cherche activement des alternatives à l'exploitation forestière traditionnelle et explore des sources de bois plus durables. L'accent a été mis en particulier sur les plantations d'hévéas, où ces étudiants en menuiserie sont engagés et formés pour travailler avec de l'hévéa (Hevea Brasiliensis).

Bien que ces arbres soient principalement cultivés pour leur latex, leur bois peut également être utilisé à des fins de menuiserie.

En utilisant le bois d'hévéa, nos élèves sont en mesure de créer des meubles durables et de contribuer à la préservation de la riche forêt du Liberia".

Mme Meetee Diazee est l'un des instructeurs du projet. Elle décrit la formation à l'Institut de technologie du meuble du Cap, en Afrique du Sud, comme une véritable transformation.

"L'apprentissage de nouvelles techniques et l'obtention d'une qualification reconnue en menuiserie ont été pour nous une expérience qui a changé notre vie", a déclaré Mme Diazee. "Nous sommes ravis de partager nos connaissances avec les étudiants et de les aider à développer les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans l'industrie de la menuiserie.