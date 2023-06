Congo-Kinshasa: Congrès «eucharistie et famille» en RDC - Le conflit à l'Est dans tous les esprits

Les évêques du Congo et des prêtres venus de tout le pays et de quelques pays voisins se sont rassemblés ce dimanche 4 juin à Lubumbashi pour le troisième congrès national sur « l'eucharistie et la famille ». Au cours de la messe d'ouverture, les prélats catholiques ont appelé notamment au renforcement de l'unité nationale.

C'est sous des tentes montées sur le parvis de la cathédrale de Lubumbashi que des milliers de chrétiens et des prêtres ont assisté à la messe ce dimanche matin. Dans son message, monseigneur Marcel Utembi, président de la Cenco, a eu une pensée pour les populations de l'Est et ceux de Kwamouth, victimes de conflits armés.

« Dieu voit la misère de son peuple. Il voit la souffrance de celles et ceux qui ont tout perdu, qui sont contraints de quitter leur milieu de vie pour vivre dans des camps de déplacés et des camps de réfugiés. »

Prince Antuka, un fidèle, tenait à assister à cette messe : « Ce n'est un pas un message adressé seulement à nous, petit peuple, non. C'était aussi pour les autorités politiques qui ont la responsabilité de ce qui se passe dans le pays. »

Frida Kalaba, une jeune fille scoute, pense aux actions concrètes en faveur des victimes d'atrocités : « Faire une collecte des fonds, essayer d'accueillir les familles qui viennent des camps de guerre pour leur témoigner notre amour. »

Ce troisième congrès national se terminera dimanche prochain.