Cote d'Ivoire: Sans Pedro - Une compagnie de transport et sa tutelle sensibilisent sur l'incivisme routier:

La salle polyvalente Georges Sangaré de l'espace Rotary de San-Pedro a abrité le 25 mai 2023, le lancement d'une caravane de sensibilisation contre l'incivisme routier, par la Société Bonkoungou transports d'Agnéby (Sbta) et la direction régionale des Transports.

C'était à la faveur de la cérémonie officielle de mise en service d'une flotte de douze nouveaux autobus dits « Vip », de l'entreprise de transports.

Autorités politiques, administratives, militaires, religieuses, coutumières et élus locaux, étaient présents à cette circonstance. Au nombre de ces derniers, Anoblé Miézan Félix, ministre député-maire de la commune de San-Pedro.

Pour Laurent Essien, directeur général de ladite compagnie de transports, cette caravane de sensibilisation traduit son engagement à lutter contre l'incivisme routier auprès des conducteurs de son entreprise, acteurs professionnels du secteur des Transports, et autres usagers de la route, y compris.

Il a dit s'inscrire ainsi dans le droit fil de la vision du ministre des Transports Amadou Koné qui, selon lui, n'a de cesse de faire de la lutte contre l'incivisme routier, un axe prioritaire de sa politique ministérielle. Son ambition, précise-t-il, est de continuer à oeuvrer auprès du gouvernement afin de pérenniser cette dynamique de sensibilisation, et parvenir au changement des comportements des uns et des autres.

Aussi, a-t-il ajouté qu'à travers la mise en circulation de ses nouveaux véhicules, son entreprise entend révolutionner le secteur des Transports en Côte d'Ivoire, en vue de garantir à la population ivoirienne des voyages de confort et de sécurité.

Et de rassurer qu'en plus de la sensibilisation des membres de son personnel, des sanctions seront prises à leur encontre en cas de non respect des règles de sécurité routière, histoire d'éviter la perpétuité des actes d'incivisme routiers et autres manquements à la circulation.

D'un autre côté, des primes seront instaurées à l'effet d'encourager les agents qui sauront se démarquer positivement dans la conduite.

« Toute oeuvre humaine n'étant pas parfaite, nous comptons sur les populations à travers leurs suggestions et critiques, pour nous améliorer et leurs offrir plus de prestations de qualité », a plaidé le directeur général.

Initiative saluée par le maire, Félix Anoblé

Selon le maire Anoblé Miézan Félix, sa présence à cette cérémonie se justifie par le fait que la mise en circulation en un seul coup, de douze nouveaux cars d'une valeur d'environ 1,5 milliards (un milliard cinq cent million) par une société de transports, est un investissement lourd à encourager. En ce sens qu'en dehors des voyages nationaux et internationaux ordinaires, cette flotte contribuera à renforcer la desserte entre San-Pedro et les principales villes du pays, à l'instar d'Abidjan.

Ce, au grand profit du flux de déplacement de la population et des visiteurs, quand adviendra la prochaine Coupe d'Afrique des nations (Can) qui se déroulera en Côte d'Ivoire.

La municipalité, a-t-il poursuivi, est en train de planifier la réinstallation, sur un nouvel espace, des grandes sociétés de transports, de la commune, détenant des véhicules de plus de 69 places. Ce site sis à l'entrée de la ville de San-Pedro, accueillera la nouvelle gare routière des gros transporteurs, juste avant « l'ancien corridor trois S ».

« C'est la mauvaise qualité du transport qui fait que certaines personnes sont obligées de voyager avec leurs propres véhicules. Plus vous allez améliorer la qualité du transport, plus vous vous rendrez compte que des gens vont garer leurs voitures pour voyager en cars. Et plus nous allons réduire le flux de voitures sur les routes, moins nous allons avoir des accidents » a indiqué Félix Anoblé.

Pour lui, l'initiative épouse la dynamique du ministre des Transports dont la volonté, sur instructions du président de la République, est de renouveler la flotte automobile générale du transport au niveau national. Ce pourquoi, le gouvernement a remis de nombreux minicars aux sociétés coopératives de transports, en vue de leur permettre d'assurer un service de qualité aux passagers.

Une fois de plus, Akambi Abibulai, directeur régional des transports a mis l'accent sur la sensibilisation au civisme routier. De son avis, le ministère des Transports n'interpellera jamais assez les conducteurs et l'ensemble des usagers de la route à la prise de conscience quant à l'incidence du facteur humain, sur 95% des accidents de la route. Il les a, par conséquent, exhortés à plus de prudence au volant , afin d'éviter toute atteinte à l'intégrité physique des passagers.