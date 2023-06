Afrique: Sven Vandenbroeck - « Notre plus grande motivation, c'est le trophée »

A 24 heures de la manche aller de la finale de la Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF devant opposé son équipe aux Egyptien d'Al Ahly, le coach du Wydad se montre confiant. Il se dit motivé par l'enjeu qui est le trophée.

Face à Al Ahly, en finale de la Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF, Sven Vandrebroeck devra se passer des services d'Abdullah Hamoud, un membre important de son dispositif. Le milieu de terrain a été opéré d'une appendicite ce samedi matin. Mais le technicien belge assure qu'il lui trouvera un remplaçant de qualité.

«Tous les joueurs qui évoluent au Wydad, c'est des joueurs d'une certaine qualité, tout le monde peut être dans le 11. C'est vrai que Hammoud ne sera pas là, ni demain, ni la semaine prochaine. C'est une perte quand on sait qu'il a toujours été auteur de belles performances, il peut nous donner beaucoup d'équilibre, offensif et défensif.

Mais sa santé est plus importante, il faut qu'il se rétablisse le plus vite possible. Pour le reste, l'équipe est assez riche pour trouver quelqu'un qui va le remplacer. Je pense qu'il aura plus de douleur pour avoir raté la finale que pour sa blessure », a-t-il déclaré en conférence de presse d'avant-match.

L'affiche Al Ahly-Wydad n'est autre que le remake de la dernière finale remportée l'année dernière par le club marocain au terme d'une manche unique disputée à Casablanca. Les égyptiens auront forcément à cœur de prendre leur revanche. Mais le Wydad semble serein.

« Ce n'est pas que l'année dernière que nous les avons battus en finale, mais c'était aussi le cas en 2017. Je comprends que ça peut faire mal. Demain, ça va jouer un petit rôle mais ça ne va pas changer grand-chose. Une finale, c'est toujours spéciale, spécifique, c'est surtout gagner ce trophée qui est motivateur », a-t-il déclaré.

L'impressionnant parcours du Maroc devenu le premier pays africain à atteindre le dernier carré de la Coupe du monde l'année dernière au Qatar pourra-t-il aussi aider le Wydad dans cette double confrontation ? « Ça peut faire qu'on ait plus de confiance parce quand une équipe sort d'un Mondial qui s'est bien passé, dans tout le pays, il y a une certaine euphorie et ça peut permettre qu'on se sente plus fort qu'avant. Mais comme je l'ai dit, c'est gagner la Coupe qui est le plus grand élément motivateur », a-t-il assuré.

Le coup d'envoi du match Al Ahly-Wydad, manche aller de la finale de la Ligue des Champions de la CAF sera donné au Stade International du Caire à 18 heures GMT, 21H00, heure locale. La manche retour est prévue le dimanche 11 juin 2023 au Stade Mohammed V de Casablanca.