Afrique: Africa CEO Forum - Le continent se cherche des champions pour l'économie de demain

1800 grands patrons, des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants économiques au sens large : l'Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous du secteur privé sur le continent, s'ouvre ce lundi et pour deux jours à Abidjan. C'est d'ailleurs le président ivoirien Alassane Ouattara qui ouvre les débats consacrés à l'émergence de futurs champions de l'économie en Afrique.

Alassane Ouattara suivi de Patrick Achi à la tribune ce matin, face à l'élite du monde des affaires. Le président et le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, la locomotive régionale. Une croissance plus forte et une inflation plus faible que chez ses voisins. Le plan de 3,5 milliards de dollars accordé récemment par le FMI doit permettre, de plus, de favoriser les investissements.

Car les économies africaines, aux situations très disparates, ne doivent pas rater le train de la recomposition mondiale. Les pays du sud ont certes leur carte à jouer. Encore faut-il des entreprises capables de mener des projets d'envergure, comme le groupe Dangote au Nigeria. Le continent en compte environ 300 de celles qui dépassent le milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est dix fois plus en Europe ou en Asie. Une question de souveraineté économique, d'autonomie stratégique. Dans l'agriculture, l'énergie, le numérique, il faut des champions nationaux qui rayonnent dans le monde. Les secteurs privé et public chercheront des solutions ensemble lors de cette édition 2023 de l'Africa CEO Forum.

Amir Ben Yahmed, fondateur et président de l'Africa CEO Forum, explique le thème de l'édition: comment accélérer l'émergence de champions africains?

∎ Pour aller plus loin

Le grand invité de l'économie, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Adama Bictogo.