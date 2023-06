Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Ouverture ce dimanche du 3e Congrès Eucharistique Nationale de la RDC

Le 3è Congrès eucharistique nationale de la République Démocratique du Congo s'ouvre ce dimanche 4 juin à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Des évêques et délégations constituées des fidèles, prêtres, consacrés et laïcs des 48 diocèses de la RDC et d'ailleurs y ont effectué le déplacement pour cet événement national, qui se tiendra jusqu'au 11 juin.

Ce troisième Congrès eucharistique est placé sous le thème: « Eucharistie et famille ». La messe d'ouverture sera présidée dans la cathédrale Saints Pierre et Paul par Mgr Marcel Utembi Tapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO).

Pour l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Mgr Fulgence Muteba, la tenue de ce congrès dans la capitale du cuivre sera bénéfique pour toute la population :

« Ce congrès va être quelque chose de bénéfique non seulement pour l'église catholique mais pour tous les chrétiens et pour tous les habitants de notre province. Son incidence sur la paix pour la population est évidente. La paix est c'est vraiment une préoccupation pour nous pas seulement ici au Katanga, mais aussi dans notre pays en Afrique et dans le monde ».

Pour que cette paix revienne, il estime qu'il « faut invoquer le Christ présent dans le sacrifice de la croix et dans l'eucharistie pour qu'il puisse vraiment nous donner la paix et qu'il puisse nous transformer ».

Il plaide pour que les participants et d'autres congolais soient les vrais artisans de la paix et de l'harmonie avec la nature, avec l'environnement. « Donc que nous puissions aller au-delà de ce qui nous enferme dans nos cercles ethniques dans nos cercles régionalistes mais que nous puissions vivre cette fraternité au-delà des frontières et je crois que le légal pontifical qui va venir de Rome c'est ça qu'il va nous rappeler », a ajouté Mgr Fulgence Muteba.

Le dernier congrès eucharistique national de la RDC avait été organisé en 1980 à Kinshasa.

Le Pape nomme un envoyé spécial pour le 3è Congrès

Pour le représenter troisième Congrès eucharistique national de la République Démocratique du Congo, le Pape François a nommé, comme envoyé spécial, le cardinal Luis Antonio Tagle, propréfet du Dicastère pour l'Evangélisation.

Prévu pour 2020, cet événement a été reporté deux fois, tout d'abord à cause de la pandémie de COVID-19 et puis à la suite de la visite annoncée du pape, qui devait initialement avoir lieu en juillet 2021. Le premier Congrès eucharistique de la RDC s'est tenu du 15 au 17 août 1933 à Kisantu, dans la province du Kongo-Central.

Le deuxième fut célébré au Centre Nganda, à Kinshasa, du 22 au 29 juin 1980. C'était l'une des célébrations marquant la clôture de l'année du centenaire de la deuxième évangélisation du Congo.