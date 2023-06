Congo-Kinshasa: Nantes / Samuel Moutoussamy ému par le maintien - « On a été les seuls à y croire »

A l'occasion de la 38e journée de Ligue 1, le FC Nantes a assuré son maintien en dominant Angers (1-0) ce samedi. Capitaine des Canaris, le milieu de terrain Samuel Moutoussamy (26 ans, 35 matchs en L1 cette saison) n'a pas caché son émotion après cette performance, constate maxifoot. Finalement, le FCN termine cette saison 2022-2023 à la 16e position du classement.

« C'est un moment magnifique pour nous. Contre vents et marées, on a été critiqué, on a été enterré, c'était très difficile mentalement pour tout le monde, pour le club, les joueurs et les familles. On a subi ces derniers mois... C'est assez émouvant pour nous tous de réussir à nous maintenir. On a fait le job jusqu'au bout, on a été les seuls à y croire. Avec tout le staff, le coach précédent, le coach qui a pris la suite. Il y a de la fierté, de l'émotion de se maintenir », a confié l'international congolais pour Prime Vidéo.