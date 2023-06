Mali: Auxerre relégué en ligue 2 - Birama Touré dépité

Pour rester en Ligue 1, Auxerre ne devait pas perdre face à Lens, mais Auxerre a bel et bien subi la loi des Sang et Or (1-3) ce samedi, dans le cadre de la 38e et dernière journée. Direction la Ligue 2 pour l'AJA, donc, au grand dam du capitaine Birama Touré (30 ans, 38 matchs et 2 buts en L1 cette saison)...

« On s'est battus la saison dernière pour monter en Ligue 1, et on avait à coeur de pérenniser le club dans l'élite. Mais on retourne en Ligue 2... C'est comme ça, c'est le football. Il y a énormément de déception chez nous, évidemment, a reconnu le milieu de terrain au micro de Prime Vidéo. Maintenant, on va repartir sur quelque chose d'autre, il faut digérer la descente. Et on verra après... » a déclaré l'international malien, indique maxifoot.