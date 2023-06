Afrique: Coupe de la Confédération USMA-Young Africans (0-1) - Les 'Rouge et Noir' sur le toit de l'Afrique

ALGER — Au bout d'un match tendu, l'USM Alger a décroché le premier titre continental de son histoire, en dépit de sa défaite face aux Tanzaniens des Young Africans 0-1 (mi-temps : 0-1), en finale "retour" de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputée samedi soir au stade olympique du 5 juillet 1962.

La consécration fut longue à se dessiner, eu égard à l'envie et à la détermination de l'adversaire qui s'est déplacé à Alger avec l'intention de remporter le trophée, six jours après sa défaite "at home" lors de la première manche disputée au stade Benjamin Mkapa de Dar Es-Salaam (2-1).

Contre toute attente, les joueurs de l'USMA ont mal entamé la partie, en laissant l'initiative du jeu aux Tanzaniens, bien en place en début de partie, puisqu'ils ont réussi à concrétiser leur première occasion de but.

Les Young Africans ont affiché des intentions offensives en acculant la défense algéroise, qui a fini par commettre l'irréparable en concédant un penalty dès la 5e minute de jeu.

L'ailier gauche Musonda a obtenu ce coup de réparation après une poussette inutile du latéral droit Saâdi Redouani. Djuma Shabani s'est chargé d'exécuter la sentence, permettant aux siens de prendre l'avantage (7e).

Cueillis à froid, les Usmistes sont repartis de l'avant pour refaire leur retard face à une défense des "Yanga" qui n'a rien laissé filtrer. Le tir du Botswanais Tumisang (8e) est arrêté en deux fois par le portier malien des Young Africans Djigui Diarra.

Le parcours complet de l'USM Alger

Phase de groupes :

Adversaires dans le Groupe A : Marumo Gallants (AFS), Saint Eloi Lupopo (RDC), Al Akhdar (LBY) A terminé deuxième du groupe, avec 11 points, soit avec : trois victoires, deux nuls et une seule défaite.

Quarts de finale :

USM Alger 2 - 0 AS FAR | Manche aller

AS FAR 3 - 2 USM Alger | Manche retour

Demi-finales :

ASEC Mimosas 0 - 0 USM Alger | Manche aller

USM Alger 2 - 0 ASEC Mimosas | Manche retour

Finale :

Young Africans - USM Alger 1-2 / Manche aller

USM Alger - Young Africans 0-1 / Manche retour.

Fiche technique

Stade du 5-Juillet (Alger). Temps pluvieux. Terrain gras et relativement glissant. Affluence très nombreuse.

Arbitrage du Mauritanien Beida Dahane, assisté de l'Angolais Jerson Emiliano Dos Santos (1er assistant) et du Mozambicain Arsénio Chadreque Maringule (2e assistant).

Buts : Shabani (7' sp) Y. Africans

Avertissements :

- Mahious (4'), Tumisang (77') USMA

- Mutambala (15'), Bakari Nondo (67'), Nabi (90'+7) Y. Africans

Les équipes :

USM Alger : Oussama Benbot, Haïthem Loucif, Saâdi Radouani, Adem Alilet, Zinéddine Belaïd (C), Oussama Chita, Islam Merili, Khaled Bousseliou (Ismaïl Belkacemi 73'), Messala Merbah (Abderrahmane Meziane 46'), Aymen Mahious (Tahar Benkhelifa 90'+5), Orebonye Tumisang.

Entraîneur : Abdelhak Benchikha.

Young Africans : Djigui Diarra, Djuma Shabani (Jésus Moloko 83'), Dickson Nickson Job, Ibrahim Abdallah Hamad, Bakari Nondo Mwamnyeto (C), Salum Aboubakar Salum, Tuisila Kisinda (Bernard Morisson 62'), Mudathir Abbes Yaya Abbasi (Clément Francis M'Zizé 84'), Lomalissa Mutambala (Faridi Mussa 84'), Fiston Kalala Mayélé, Kennedy Musanda (Aziz Ki 72').

Entraîneur : Nasreddine Nabi.

Déclarations des entraineurs

Déclarations des entraineurs recueillies par l'APS après le sacre de l'USM Alger en Coupe de la Confédération africaine de football 2023, samedi soir au stade du 5 juillet d'Alger, contre Young Africans de Tanzanie (aller : 2-1, retour : 0-1) :

Abdelhak Benchikha (Entraineur de l'USM Alger) : "Après de longues années d'attente l'USM Alger est enfin sacrée sur le plan continental et décroche l'étoile qui manquait tant à son palmarès. Le mérite revient aux joueurs et à nos supporteurs qui nous ont soutenu jusqu'au coup de sifflet final,

malgré le penalty encaissé en début de match. Je pense que la pression et le manque d'expérience ont beaucoup joué sur cette rencontre que nous n'avons pas maitrisé comme il le fallait. Le plus important est que nous avons atteint notre objectif après un long parcours de 12 matchs, durant lesquels nous avons fait preuve de courage et d'abnégation. Nous avons raté l'entame de match en encaissant un penalty d'entrée de jeu, mais nous avons apporté les changements nécessaires en deuxième mi-temps pour garder l'avantage obtenu au match aller.

L'USMA mérite ce trophée, notamment, après avoir sacrifié le championnat national pour obtenir cette Coupe d'Afrique. Je dédie ce trophée à tous les anciens joueurs de l'USMA de Meziani, Saadi, Abdouche, Hadj Adlene et Dziri, qui n'ont pas eu la chance de remporter ce trophée. Je suis l'homme le plus heureux sur terre après cette consécration, qui vient couronner 25 ans de carrière en tant qu'entraineur".

Nasreddine Nabi (Entraîneur de Young Africans) : "Bravo et félicitations à l'USMA pour ce sacre. Nous avons perdu cette finale à l'aller. Nous avons essayé de rattraper notre retard à Alger, mais finalement, même si nous avons réussi à remporter la manche retour, le résultat final a été insuffisant. Nous sommes très déçus par cette issue défavorable, mais c'est la volonté de Dieu. Encore une fois, bravo à l'USMA".

Déclarations des joueurs

Déclarations des joueurs recueillies par l'APS après le sacre de l'USM Alger en Coupe de la Confédération africaine de football 2023 contre Young Africain de Tanzanie (aller : 2-1, retour : 0-1), samedi soir au stade du 5 juillet d'Alger :

Messala Merbah (Milieu de terrain - USM Alger) : "C'était un titre difficile à décrocher, d'autant plus que je reviens de blessure. Je suis très content de ce sacre, qui est le premier titre de ma carrière et c'est une étoile sur le maillot de l'USM Alger. Un grand merci à tous nos supporteurs, qui nous ont soutenu durant toute la saison et un grand bravo à toute l'équipe et le staff technique".

Oussama Benbot (Gardien de but - USM Alger) : "C'était une finale retour avec beaucoup de pression, mais nous avons réussi à tenir bon jusqu'au coup de sifflet final. Je suis très content d'avoir réussi à décrocher ce titre continental avec l'USM Alger, après avoir perdu ma première finale en Coupe de la Confédération en 2021 avec la JS Kabylie. Je dédie ce trophée à tous les Algériens et particulièrement les supporteurs de l'USM Alger qui ont été derrière nous jusqu'à la dernière minute".

Saadi Redouani (Défenseur - USM Alger) : "Nous avons eu un parcours de champion depuis le début de la compétition et nous sommes parvenus à soulever le trophée devant nos supporteurs. Cette finale retour a été très difficile à gérer notamment après notre victoire en Tanzanie. Nous avons mal entamé la rencontre en encaissant un but en début de match, mais la solidarité du groupe et le soutien de nos supporteurs nous ont permis de nous surpasser et gagner cette Coupe d'Afrique tant attendue".

Abderrahmane Meziane (Attaquant - USM Alger) : "J'ai promis aux supporteurs que nous allions décrocher ce titre continental et j'ai tenu ma promesse. Je dédie ce titre africain à Billel Benhammouda, qui nous a tragiquement quitté il y a une année".

Abdelfetah Ismail Belkacemi (Attaquant - USM Alger) : "C'est un titre africain que nous avons décroché après de grands sacrifices de la part de tous les joueurs et les membres du staff technique. Ce soir les joueurs ont tout donné sur le terrain pour remporter ce trophée continental qui restera dans l'histoire de l'USMA. Un grand merci à nos supporteurs qui ont joué le rôle du 12e homme sur le terrain".