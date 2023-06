Tunisie: USM - Enfiler le bleu de chauffe

Avec le plein de confiance, les gars du Ribat croiseront, aujourd'hui, une Espérance qui n'a pas dit son dernier mot en championnat.

Les Bleus abordent, cet après-midi, la 9e ronde du play-off avec des certitudes. Suite à une belle série, avec en prime deux cartons face à l'OB et l'UST, ainsi qu'un nul méritoire à Sfax et une double victoire en Coupe arabe face au Muharraq, les hommes de Imed Ben Younès sont sur un élan porteur pour le sprint final.

Depuis quelque temps donc, les Monastiriens ne tirent plus la langue après une succession de matchs au sommet et semblent ainsi capables d'enchaîner. Quelques réajustements tout au plus et une rotation salutaire tantôt avec un groupe de joueurs, géré d'une main de maître jusque-là.

Aujourd'hui, cependant, l'essentiel ne doit pas prendre le pas sur l'important. Les gars du Ribat doivent focaliser davantage sur l'objectif immédiat, celui de retrouver le giron des clubs qui visent les places d'accessit. Et la mission pourrait être accomplie dès aujourd'hui en cas de victoire contre le tenant « sang et or », un concurrent direct pour le podium à ce stade de la compétition.

Située à deux encablures de l'Espérance Sportive de Tunis, l'Union Sportive Monastirienne entend donc faire coup double : prendre de vitesse et dépasser son adversaire du jour au classement, ainsi que mettre la pression sur le leader et son dauphin.

Entretenir la dynamique collective

Aujourd'hui, si l'USM n'a disposé que de peu de jours pour récupérer (chevauchement des compétitions), les joueurs ont prouvé, ces derniers temps, qu'ils avaient de l'ambition à revendre.

Bref, Bechir Ben Saïd, Baccar, Gasmi, Mhirsi, Chikhaoui, Amokrane, Omrani, Dridi, Ouattara, Tka, Aloui et Traoré savent davantage que quand on est à quelques journées de la fin, toujours dans la course et avec une dynamique dans le jeu, l'état d'esprit et les résultats aussi, c'est une dynamique intéressante qu'il faut nourrir, entretenir et conserver.

Cette évolution-accélération demande donc toujours à être entretenue. Pour enchaîner et continuer à rêver, une victoire contre le champion en titre, ce serait idéal et bon pour le moral.

A peine le temps de se remettre des nombreuses émotions du périple au Bahreïn, l'USM doit donc déjà se replonger dans un championnat qui ne lui laissera aucun répit jusqu'à la fin de la saison, à commencer par un grand format où les Bleus croiseront, cet après-midi, une EST qui n'a pas dit son dernier mot.

Avec l'enchaînement des matches et aussi avec la très grosse intensité attendue aujourd'hui, il faudra être très vigilant, sérieux sur le plan défensif et, bien entendu, percutant devant.

En clair, rester très costaud. Gageons que l'équipe saura s'appuyer sur cette impressionnante nouvelle maturité pour tenter d'aller décrocher une victoire qui la ferait bondir au classement, si les planètes sont alignées...