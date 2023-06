Afrique: Le Moroccan Equity Summit 2023 - Investisseurs et émetteurs au rendez-vous

Les investisseurs et les émetteurs des sociétés cotées en bourse ont été au rendez-vous, jeudi à Casablanca, au lancement des travaux de la 2ème édition du Moroccan Equity Summit 2023.

Organisé par BMCE Capital, Pôle Banque d'affaires du Groupe Bank of Africa (BOA), cet événement devrait réunir sur deux jours un large éventail d'investisseurs locaux et étrangers ainsi que des sociétés cotées au Maroc et sur la zone de l'Union économique et monétaire ouestafricaine (UEMOA).

La centaine de participants à cette rencontre sous format hybride aura ainsi l'opportunité de prendre part à une série de rendez-vous organisés sous différents formats pour optimiser les échanges et avoir toute l'information nécessaire afin d'étayer leur choix d'investissement.

Selon les organisateurs, l'objectif derrière le Moroccan Equity Summit serait d'offrir un cadre d'échange unique et direct aux participants, investisseurs institutionnels et sociétés cotées, pour un partage d'information riche et constructif. Intervenant en prélude des travaux de cette rencontre, le directeur général de BMCE Capital Bourse, Majd Guebbas, a expliqué que le Moroccan Equity Summit consacre l'engagement de BMCE Capital à renforcer les liens avec ses partenaires investisseurs et émetteurs.

Selon M. Guebbas, l'ambition de la banque d'affaires serait de contribuer à l'essor des marchés boursiers au Maroc et dans la zone UEMOA dans le but de créer un environnement propice aux opportunités d'investissement et à la croissance des entreprises.

La rencontre s'articulera autour de 87 meetings en one-to-one (émetteur - investisseur) et des réunions de groupe pour mettre en lien plusieurs investisseurs avec chacun des émetteurs, a-t-il fait savoir, notant la participation de 27 sociétés cotées dont 5 à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) et une quarantaine d'investisseurs.

Par ailleurs, M. Guebbas, n'a pas manqué de rappeler l'importance de l'identité africaine de BOA qui est une banque "qui se veut africaine au sens large du terme", notant que BMCE Capital, présente dans plusieurs pays africain à travers sa filiale BOA Capital Securities, veille à associer davantage d'investisseurs du continent et particulièrement ceux de l'UEMOA.