Tunisie: Les robes « in » de la saison estivale

Qu'on la choisisse longue ou courte, à mi-genoux, midi... à motif ou unie... la robe est une pièce maîtresse à porter sans modération, surtout pendant la saison estivale ! Elle nous met en valeur, cache nos petites imperfections et rondeurs et surtout s'adapte à tous les âges et morphologies...

Porter une robe nous permet de nous sentir non seulement élégantes et féminines, mais légères et ultra-fashionista... La robe est donc une pièce indispensable dans nos garde-robes, on la porte durant toutes les saisons, hiver, printemps, été...

Afin de bien choisir sa robe d'été, la bien assortir avec les autres pièces, telles que les chaussures, le sac... il est primordiale tout d'abord de bien choisir la couleur de sa robe qui va à merveille avec la carnation de notre peau. Pour bien se mettre en valeur et dégager sa beauté, on peut miser cette saison sur la robe blanche, couleur tendance et chic. L'atout principal de cette couleur ?

C'est qu'elle va à toutes les carnations de peau et permet de booster la mine et raviver le teint. A opter pour les robes blanches à petits motifs, des pois par exemple, les coupes à volants, et le style long et évasé façon gitane...

Pour celles qui veulent être sur leur trente-et-un et suivre la mode à la lettre, elles peuvent miser sur les couleurs fashion de l'année, notamment le bleu clair ou le vert. Une robe fluide, serrée ou super ample en bleu ou en vert se marie très bien avec des sandales ou des mules en couleur écrue, beige ou blanche... avec un sac en petit format et à anse pour ajouter une touche d'élégance pour un total look chic et glamour.

On a l'embarras du choix par rapport aux coupes, couleur, style afin de bien s'habiller en robe en fonction de sa morphologie : les filles fortes ou rondes peuvent miser sur les coupes super larges et over-size, ce qui permettra évidemment de cacher tous les défauts et dissimuler les imperfections et d'être aussi branchées et d'actualité.

Pour se faire belle, on mise sur la robe longue, en mousseline, avec des petits détails, ruban au niveau de la nuque ou des manches, qui la rendent plus attrayante et in. Pour celles qui préfèrent un look plus simple et décontracté, elles peuvent s'orienter également vers la friperie afin de trouver la pièce qui leur va à merveille, tout en restant dans l'actualité et la modernité. On peut dans ce sens avoir une robe simple à prix très réduit et on l'accessoirise en apportant quelques modifications afin de la moderniser.

Quant aux accessoires, chaussures et sacs à porter avec la robe, nous avons le privilège cette saison de pouvoir mélanger les styles... être à la fois chic et sporty, en portant une robe moulante ou évasée avec des baskets, une robe en jean avec des escapins... tout est permis... Il suffit juste de bien réussir ce mélange qui devrait être harmonieux pour ne pas tomber dans les fashion faux pas et l'incohérence...

La robe est essentielle et très pratique ! elle se porte également avec plusieurs autres pièces, un chemisier, un gilet, une veste en jean pour les jours un peu frais... On peut d'ailleurs jouer sur son look au quotidien en variant les pièces à porter avec les accessoires, les chaussures et le sac... afin d'être à la fois originale, stylée et super in.