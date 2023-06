Maroc: Al Omrane réalise un CA consolidé de 714 MDH au T1

Le Groupe Al Omrane a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 714 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre de 2023, contre 758 MDH à la même période de l'année dernière.

Le Groupe Al Omrane maintient un niveau stable d'activité. Grâce à son plan de relance et à ses efforts opérationnels et commerciaux, le Groupe reste en phase avec ses prévisions annuelles et ses engagements stratégiques, souligne Al Omrane dans un communiqué sur ses résultats financiers.

Par ailleurs, le Groupe indique avoir consolidé sa structure financière avec une légère baisse de son endettement qui est passé de 4,518 milliards de dirhams en 2022 à 4,378 milliards à fin mars 2023. Pour accompagner la politique de l'Etat et les actions menées par le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, le Groupe Al Omrane a multiplié ses efforts, en ligne avec ses engagements stratégiques.

Grâce au soutien de ses partenaires institutionnels et à la mobilisation de ses collaborateurs, le Groupe Al Omrane a mis en chantier 300 unités de production nouvelle et 2.701 unités de mise à niveau urbaine, fait savoir le communiqué. Le Groupe a également avancé sur les achèvements de ses différents projets, avec 673 unités de production nouvelle et 5.642 unités de mise à niveau urbaine.