Tunisie: EST - Les points comptent double !

Avec les deux dernières victoires, l'Espérance est plus que jamais relancée dans la course au titre. Pour y rester, le tenant du titre n'a plus droit à l'erreur et, désormais, les points comptent double, à compter du déplacement de cet après-midi à Monastir.

L'Espérance a beau être éliminée en demi-finales de la Ligue des champions, avoir perdu la finale de la Coupe de Tunisie, sa saison n'est pas pour autant terminée. Championne de Tunisie en titre, l'Espérance de Tunis, victorieuse lors des deux dernières sorties du championnat, est plus que jamais relancée dans la course.

Pour y rester, le tenant du titre n'a plus droit à l'erreur et, désormais, les points comptent double, à compter du déplacement de cet après-midi à Monastir. L'hôte de l'EST est un adversaire direct qui accuse deux points de retard. Un écart que les hommes de Mouine Chaâbani doivent préserver en faisant au moins match nul dans le pire des cas. Le mieux serait de ramener une victoire de Monastir si les « Sang et Or » veulent toujours coller au leader étoilé.

Le tandem Badri-El Houni...

Bien qu'ils ne soient pas encore au meilleur de leurs formes, Anis Badri et Hamdou El Houni ont démontré jeudi dernier, bien qu'ils n'aient joué côte à côte qu'une mi-temps, qu'ils constituent ensemble une force de frappe indéniable. Un tandem reconstitué sous la houlette du revenant Mouine Chaâbani.

Avec la complicité de Ben Romdhane, le retour progressif du Jordanien Abu Zraiq qui a le mérite de se montrer combatif et vouloir apporter le plus escompté, bien qu'il n'affiche pas encore la grande forme, l'attaque espérantiste est en train de retrouver sa percussion grâce également au concours de Mimouni et Berrima, des jeunes qui ont besoin d'un encadrement constant pour pouvoir entrer définitivement dans le moule et ne plus tâtonner à chaque fois qu'ils font leur apparition. C'est pourquoi il est impératif de leur donner un temps de jeu régulier.

Cela dit, s'ils veulent rester dans la course au titre, les joueurs qu'alignera Mouine Chaâbani tout à l'heure, quels que soient leurs noms, doivent redoubler d'effort et faire preuve d'abnégation et d'agressivité dans le jeu.