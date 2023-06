Tunisie: News - L'ancien attaquant du CA marque et remporte la Coupe du Monténégro.

L'ailier gauche, Wajdi Sahli, a récemment porté Sutjeska en finale de Coupe du Monténégro. L'ancien attaquant du CA, 26 ans, a ainsi débloqué le score à la demi-heure de jeu d'un coup-franc parfaitement botté avant de transformer le penalty de la libération qui permet à son club de remporter la seconde coupe de l'histoire du club face à Arsenal Tivat (1-1 et 3-4 aux tirs au but). Vice-champion du Monténégro, Sutjeska achève donc la saison de la plus belle des manières. Quant à Wajdi Sahli, il a fini la saison avec 7 buts dans la besace et 5 assists à son actif.

Khenissi, le serial buteur

En Coupe arabe, Al Koweït SC a battu les Mauritaniens du FC Nouadhibou (2-1). Lors de cette manche aller, l'ancien «Sang et Or», Taha Yassine Khenissi, 31 ans, a encore fait trembler les filets, inscrivant par là même le but de la victoire.

Et de 7 pour Khaoui

Sous la bannière de Clermont, Seif Khaoui, 28 ans, réalise une saison pleine et aboutie. L'ancien avant de l'OM, Caen et Troyes, a ainsi montré la voie aux siens face à Lorient dans le cadre de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Outre le gain du match (2-0), à titre personnel, Khaoui compte cette saison 33 matchs avec Clermont, sept buts à son actif et quatre passes décisives délivrées par l'ex-international tunisien.

CSS : pour un aménagement du calendrier du championnat

Un mois de juin chargé attend le CSS. Outre les matchs des play-offs prévus le 8 juin face à l'USBG et le 11 juin contre l'OB, le CSS devra en découdre avec Al Hilal dans le cadre du second tour de la Coupe arabe des clubs avec une double confrontation (aller le 6 juin et retour le 9 juin). Un aménagement du calendrier sfaxien en Ligue 1 devrait permettre à l'équipe de maximiser ses chances en Coupe arabe.