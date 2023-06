Afrique: Marcel Koller - 'Cette finale sera différente de celle de l'édition précédente'

L'entraîneur du Club égyptien Al Ahly, Marcel Koller, a assuré que son équipe est prête pour la manche aller de la finale de la Ligue des champions TotalEnergies 2022-2023. La rencontre est prévue ce dimanche 4 juin 2023, au Stade international du Caire, à partir de 21h00, heure locale, 18 heures GMT.

Marcel Koller sait que son équipe n'aura pas la tâche facile face au Wydad dont il a suivi les performances tout au long de cette édition de la Ligue des Champions. Mais ils comptent tout mettre en oeuvre pour atteindre leurs objectifs. "\Nous nous sommes bien préparés pour le match face au Wydad et j'ai regardé de nombreux matchs de l'adversaire afin de bien l'étudier. Le Wydad est un club fort et un des meilleurs sur le continent africain, mais nous nous efforcerons vigoureusement d'atteindre nos objectifs dans cette confrontation \".

Le technicien suisse qui avait mal démarré la phase de poules avec son équipe se réjouit d'avoir finalement évolué jusqu'en finale. "Nous sommes heureux d'avoir atteint la finale de la Ligue des Champions. Lors de la phase de groupes, beaucoup ont remis en question notre capacité à atteindre la finale, mais Al Ahly a pu poursuivre la marche grâce à un bon travail, et jouera demain la première manche de la finale de la compétition."

Koller regrette cependant l'absence de son gardien de but titulaire, Mohamed El Shenawy qui ne participera pas à ce premier acte de la finale. Le portier égyptien sort d'une blessure et son entraîneur n'a pas souhaité prendre le risque de l'aligner. Il sera néanmoins prêt pour la manche retour à Casablanca.

"Le gardien Mohamed El Shenawy est un joueur important, mais la blessure fait toujours partie du football, et nous l'acceptons. Il a manqué l'entraînement plus de 17 jours. Il a participé à l'entraînement de groupe une seule fois depuis son retour, et j'ai préféré ne pas prendre le risque de l'aligner dans ce match aller de la finale." Il ajoute : "Le National Al Ahly a un effectif bien étoffé, et je fais confiance à tout gardien ou joueur qui participera au match face au Wydad"

L'entraîneur du club égyptien refuse de se laisser influencer par les résultats des rencontres passées entre les deux équipes, notamment la finale de la Ligue des Champions perdue l'année dernière face au club de Casablanca.

"Nous ne sommes pas affectés par le passé, nous sommes toujours tournés vers l'avenir et je ne suis pas de ceux qui regardent le passé. La finale précédente entre Al Ahly et le Wydad était un autre match, et les données sont très différentes de la finale actuelle ", a-t-il souligné. Il s'agit d'un rendez-vous spécial pour lui qui dispute sa première finale en deux manches. "J'avais l'habitude de faire la finale en une manche, et c'est la première fois que j'ai une finale en aller et retour, et pour cela, il faut une préparation spéciale. Nous devons marquer des buts à l'aller, de sorte que la tâche puisse nous être facile au match retour", a-t-il indiqué.

Marcel Koller espère ainsi prendre une belle option à domicile lors de cette manche aller au Stade international du Caire, pour avoir la tâche plus facile au match retour prévu une semaine plus tard à Casablanca.

"Nous ferons tout notre possible pour obtenir un résultat qui nous aidera mieux avant le retour au Maroc. Nous allons faire face à un concurrent difficile, Ils ont fait de bons matchs jusqu'à présent, en particulier contre les Mamelodi Sundowns", a-t-il déclaré.

La manche aller de la finale de la Ligue des champions Total Energies de la CAF entre Al-Ahly et le Wydad, débute à 21h00, heure locale (18h00 GMT).