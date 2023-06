Maroc: SIEL 2023 - Rencontre autour du livre 'La liqueur d'Aloès...Ce Maroc qui fût le mien' de Jocelyne Lâabi

Rabat — Les amoureux de littérature ont eu l'occasion de découvrir le livre intitulé "La liqueur d'Aloès...Ce Maroc qui fût le mien" de Jocelyne Lâabi, lors d'une rencontre organisée samedi, dans le cadre de la 28ème édition du Salon du Livre et de l'Édition (SIEL-2023) de Rabat.

Lors de ce rendez-vous littéraire, l'écrivaine est revenue sur les parties importantes de son oeuvre et sur le choix des thématiques abordées.

Avec une première partie consacrée à son enfance et sa jeunesse à Meknès, l'auteur a expliqué s'y être installée en compagnie de sa famille en 1950, après que son père eut été contraint de quitter la France peu avant la Libération, car recherché par les Partisans.

"Je vivais dans le milieu français de Meknès avec les idées d'extrême droite que mon père véhiculait", a-t-elle indiqué, soulignant que la vie qu'elle a menée dans cette ville lui a permis de prendre conscience, dès son adolescence, que les idées répandues dans ce milieu étaient fausses.

Dans la deuxième partie de son livre, Jocelyne Lâabi revient sur l'incarcération de son mari, expliquant qu'elle est devenue militante tout à fait naturellement.

Avec 15 ans d'écart entre le moment où elle a vécu l'incarcération de son mari et le moment où elle a écrit ce livre, l'écrivaine a tenu à y faire figurer les lettres qu'elle a adressées à son mari et celles de leurs enfants pour exprimer "au plus près" leurs ressentis.

"J'ai voulu retranscrire les lettres de mes enfants avec toute la maladresse qu'elles comportent pour rapprocher les lecteurs de ce qu'ils ont vécu", avec toute la difficulté que cela implique, a-t-elle dit, affirmant qu'à travers cette correspondance le lecteur pourra retracer le cheminement d'un enfant dans la compréhension de la situation.

Traversé d'humour et de descriptions précises d'un Maroc qui fût le sien pendant 35 ans, Jocelyne Lâabi emporte le lecteur dans une histoire qui raconte son combat de militante ainsi que son amour indéfectible pour la Terre qui l'a vue grandir.

Organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, le SIEL-2023, qui se poursuit jusqu'au 11 juin, est marqué par la participation de 661 écrivains, intellectuels et poètes marocains et étrangers qui illumineront avec leurs contributions intellectuelles le ciel de ce Salon international de renom.

