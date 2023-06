Algérie: Journée de l'Enfance - Les enfants autistes initiés à la discipline du Golf

ALGER — La Fédération algérienne de Golf (FAG) a organisé, en partenariat avec la Fondation Elias pour l'Autisme (FEA), une journée d'initiation et d'approche en putting au terrain de golf de Dely Ibrahim (Alger), avec la participation d'une vingtaine d'enfants atteints d'Autisme avancé.

Le rendez-vous, célébrant la journée internationale de l'Enfance (1 juin), était l'occasion de confirmer dans quelles mesures et comment la pratique du sport en général et la discipline du golf en particulier "peut-elle aider les personnes atteints de l'Autisme et connaitre ses bienfaits qui sont nombreux".

"On a organisé deux concours, un tournoi de putting qui consiste à faire entrer des balles dans trois trous sur lesquelles les enfants se sont succédés et puis un concours d'approche qui sert à faire une approche de la balle sur une distance allant de 10 à 30 mètres", a indiqué le secrétaire général de la fédération, Salim Loukili.

Dans une belle journée, les enfants réunis avec leurs parents, aux côtés des responsables de la Fondation Elias pour l'Autisme (FEA), étaient très contents et ont découvert un sport qui allie mature, divertissement et calme, c'est "d'ailleurs ce qu'il leur faut dans leur vie de toujours", a indiqué la présidente de la Fondation, Farah Acid.

Pour les initiateurs de cette opération, le but recherché est d'intégrer et d'initier les enfants aux activités sportives et collectives et l'insertion de cette catégorie d'enfant à la pratique de ce sport.

Pour sa part, l'enfant Amazigh Lasnami a très bien apprécié l'initiative: "Premièrement, le golf est un sport qui se pratique en plein air, et moi j'adore le plein air et puis on nous a offert une sorte de bâtons appelés Club avec lesquels on peut tirer des balles de golf et les faire rapprocher des trous répartis tout au long du terrain de jeu. Ce sport nous apprend à s'armer de patience et nous aide à la précision".

Ce qui est important à cet âge est d'aider l'enfant à prendre du plaisir à jouer au golf, frapper la balle tout en s'amusant, et s'il commence vraiment à être passionné ça sera également le bon moment de lui proposer son premier matériel de golf junior, des sacs et des vêtements adaptés en taille et en poids aux petits gabarits.