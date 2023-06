Ile Maurice: Accident impliquant la Special Striking Team - Il porte plainte pour agression

Hier à 4 h 30 du matin, aux abords de la rue Louis Pasteur à Port-Louis, un van de 16 places remontant la rue Royale vers China Town et un véhicule de la Special Striking Team (SST) avec cinq personnes à bord venant de la gare du Nord vers la rue Desforges sont entrés en collision. Selon un témoin, la voiture de police ne s'est pas arrêtée sur la ligne blanche car elle poursuivait un motocycliste. Ce dernier a failli lui-même entrer en collision avec le van, mais l'impact avec la voiture de police n'a pas pu être évité. Toujours selon le témoin, le policier roulait à vive allure et l'impact a été terrible. «Le van a été soulevé et projeté contre le magasin Lising qui a aussi subi des dommages dans l'accident.»

Selon nos renseignements, le chauffeur du van a eu les jambes fracturées et il a fallu l'intervention des pompiers pour extraire les policiers de la voiture. Ils ont été blessés et ont été transportés à l'hôpital Jeetoo pour des soins.

Mais ce n'est pas tout. Il y a eu une plainte liée à cet accident, hier toujours. Cela concernerait un incident avec le propriétaire du van, âgé de 24 ans. Ce dernier serait venu sur le lieu de l'accident pour prendre des photos de son véhicule endommagé afin de faciliter les démarches auprès de son assureur, mais il a rapporté à la police qu'il a été brutalisé par cinq hommes. Ces derniers en civil se seraient approchés de lui et l'auraient passé à tabac. Il aurait reçu des coups de poing et de pied sur tout le corps avant que ces derniers ne prennent la fuite. Pourquoi a-t-il été agressé et par qui ? «Peut-être que ses cinq agresseurs croyaient qu'il était le chauffeur ou n'étaient pas contents qu'il prenne des photos», explique-t-on. On fait également état d'un témoin de cette agression.

Que s'est-il passé dans cet accident et l'agression qui a suivi ? Seules les caméras de Safe-city pourraient aider à y voir plus clair. De plus, le propriétaire du van dit pouvoir identifier trois de ses agresseurs...