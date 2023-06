Tunisie: Meilleur orateur 2023 / Concours étudiants - Pour plus de maîtrise de la parole orale et des techniques de communication

Au cours du mois dernier et afin de clôturer l'année universitaire en beauté, en mi-mai dernier, lors d'un samedi, pendant la matinée, l'Institut «Istic» de Borj Cédria a abrité, pour la première fois, un événement destiné aux étudiants de première année et les futurs ingénieurs... Il s'agissait notamment du concours du meilleur orateur qui apprendra et aidera les étudiants à mieux communiquer sur le plan oral et écrit, de bien maîtriser la gestuelle, dans le but de les préparer à s'intégrer dans le domaine professionnel.

Cette initiative est venue principalement de la professeur Faten Guizani, enseignante de techniques de communication, responsable des 4 C et coordinatrice de la matière dans cet institut, qui a insisté d'ailleurs, lors de l'organisation de cet événement, sur l'aspect très important quant à l'apprentissage des étudiants en matière de maîtrise des techniques de communication afin d'améliorer leurs compétences dans la matière enseignée, à savoir les techniques de communication orale et écrite, apprentissage qui a été clôturé par une présentation orale et la participation des étudiants dans ce concours. En effet, l'Institut, le corps enseignant, les jurys... n'ont épargné aucun effort, lors de la tenue de cette première édition à créer une bonne ambiance conviviale pour tous les étudiants participants qui ont profité durant toute la matinée d'exercices d'apprentissage ludiques et amusants...

Améliorer les softs et hard skills

«Tous nos étudiants apprennent, au cours de l'année, tout ce qui est relatif à la communication orale et ses pré-requis, notamment comment présenter un sujet en se basant sur la posture, la voix, le langage corporel... Nous avons pensé cette année, donc, à clôturer cette présentation par le concours du meilleur orateur de l'Istic 2023 dans sa première édition suite à l'initiative de l'Institut et nous allons développer et élargir cet événement avec d'autres Instituts, dans les prochaines éditions», a précisé la Pr Guizani, avant de rajouter que le concept de ce concours est de présenter un sujet oral dans la spécialité des étudiants, pendant cinq minutes en pratiquant tout ce qu'ils ont vu lors du cours devant un jury composé d' experts de la communication externe.

Lors de cette compétition, qui a été une très bonne opportunité pour la quinzaine d'étudiants afin de mieux connaître leurs talents et leurs lacunes, apprendre de leurs erreurs... leurs enseignants de la matière étaient tous présents, pour les encourager, les supporter et les soutenir...

«Cette matière que l'on enseigne est très importante surtout que nos étudiants vont avoir bientôt leurs diplômes dans le domaine informatique, robotique, électronique..., et nos matières sont là pour compléter leurs techniques. Les étudiants doivent être polyvalents et la communication est très importante, qu'elle soit orale ou écrite, pour leur profil plus tard et leur avenir en tant qu'ingénieur. La tenue de cet événement, le meilleur orateur 2023, est une première expérience pour l'Institut et prendra une ampleur dans les années qui suivent, et ce, dans le cadre d'une collaboration interuniversitaire avec la participation d'autres étudiants appartenant à l'Université de Carthage», a noté Souha Sirine Ben Hmissa, enseignante de techniques de communication au sein de l'Istic.

Les étudiants participants à ce concours étaient tous motivés, afin de se présenter, durant une dizaine de minutes devant un jury composé de trois personnes, dont notamment Sonia Abdellaoui, enseignante à l'Iset de Radès et formatrice en techniques de communication, Imen Jrad, directeur marketing et communication (groupe agricole) et coach professionnel et Ahmed Manai de l'association Injez.

Ces derniers notamment ont précisé que leur participation dans cet événement en tant que jury vient dans le cadre d'un partenariat entre le secteur public et privé, pour juger le meilleur orateur et étudiant lors d'une présentation et une estimation générale des compétences des étudiants en matière de communication, et ce, suivant certains critères.

Sonia Abdellaoui, membre du jury, a précisé d'ailleurs que les étudiants étaient très chanceux d'avoir cette opportunité, d'avoir des enseignants encadrant et intervenants de plusieurs secteurs, afin d'assurer leur accompagnement, les aider, les diriger et les soutenir dans leur cursus universitaire et professionnel pour être coachés et préparés afin de passer des entretiens plus tard. «C'est un entraînement pour l'insertion plus tard dans le domaine professionnel», conclut-elle. A noter que, parmi les sujets sur lesquels les étudiants ont été jugés, il y avait la qualité du discours, la mise en valeur du paralangage (voix), la maîtrise de la langue, le charisme et la confiance en soi, l'efficacité et l'attitude corporelle générale dont la gestuelle, le regard...

Profiter de l'opportunité et apprendre de ses lacunes

Au cours de ce concours, l'un des étudiants présents, Louay Barrak, inscrit en première année licence informatique, a noté qu'il a répondu à l'appel de ses professeurs enseignants pour participer à la compétition devant le jury, afin d'évaluer ses compétences et mieux connaître ses lacunes, en pratiquant cet exercice. «Pour me présenter devant le jury, assurer ma présentation orale et mon exposé qui a porté sur les fonctionnalités du chat GPT, son évolution, ses avantages et ses inconvénients, j'ai dû appliquer tous les conseils et les leçons enseignées par mes enseignants durant tout ce semestre et profiter de cette occasion qui s'est offerte à nous pour maîtriser la prise de parole devant le public», a expliqué l'étudiant avant que sa collègue Oumayma Manai n'intervienne pour parler de son exposé de la participation dans cet événement qu'elle trouve important, puisque c'est une opportunité qui va l'aider à mieux préparer ses projets au futur et lui apprendre à mieux expliquer et exposer ses idées devant le public.

La technologue et enseignante de techniques de communication et entrepreneuriat Wided Jlassi, qui accompagnait certains de ses étudiants participants à cette compétition, a précisé que c'était un test sur les compétences orales des étudiants qui ont été évalués sur cet aspect, devant des experts et que c'était considéré comme une opportunité avantageuse et profitable pour montrer leurs talents et compétences, qui s'offre gratuitement, afin de les entraîner à améliorer leur avenir en communication....

La journée s'est terminée avec l'annonce du lauréat et de la première édition meilleur orateur qui a été décerné à Mohammed Mokrani pour sa présentation orale avant de clôturer l'événement dans les festivités et la bonne ambiance.