Algérie: M. Zitouni reçoit la Secrétaire d'Etat argentine chargée des Affaires économiques et la ministre de la Santé

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a reçu, dimanche à Alger, la Secrétaire d'Etat argentine chargée des Affaires économiques, Cecilia Todesca Boco, et la ministre de la Santé, Dr Carla Visotti, avec lesquelles il a examiné les moyens de développer la coopération et le partenariat entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.

La rencontre, tenue en présence de l'ambassadeur d'Argentine en Algérie, a permis de passer en revue les relations de coopération commerciale entre l'Algérie et l'Argentine et les moyens de les développer et de les hisser à la hauteur des relations politiques entre les deux pays, note la même source.

Les deux parties ont également évalué le niveau de partenariat et de coopération commerciale et économique entre les deux pays.

Le ministre a relevé à ce propos "la nécessité d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération, compte tenu des atouts que recèlent les deux pays, à travers la création d'un conseil économique mixte à même de définir les domaines d'échanges commerciaux selon le principe gagnant-gagnant".

De son côté, la Secrétaire d'Etat argentine chargée des Affaires économiques a affirmé que son pays "cherche à accroître les échanges économiques avec l'Algérie et à développer les investissements au mieux des intérêts des deux Etats", selon le communiqué.